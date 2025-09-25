Dos delincuentes vestidos de policías intentaron ingresar a la casa de un hombre de 61 años: fueron detenidos

Los dos hombres vestían gorra, chaleco y campera de la Policía bonaerense. Fueron apresados tras una persecución que terminó en Cerito y la 85

Dos delincuentes que disfrazados de policías intentaron cometer una entradera en la casa de un hombre de 61 años fueron detenidos tras una intensa persecución. Se movilizaban en una camioneta robada.

La detención se produjo hoy a media mañana cuando los delincuentes fueron descubiertos cuando intentaron ingresar a una vivienda ubicada en Marenco y Tetamanti. Fuentes policiales informaron que se produjo una persecución por distintas calles de la ciudad que finalizó en un descampado de Cerrito y calle 85.

Allí abandonaron la camioneta Nissan Frontier que había sido denunciada como robada, e intentaron seguir la fuga a pie, pero fueron apresados. Un tercer sujeto habría logrado escapar. Los delincuentes llevaban puesto gorra, chaleco y campera de la policía.

Los investigadores aseguraron que los dos detenidos serían los aurtores de varias entraderas cometidos en la zona sur dela ciudad. Siempre utilizaban la misma camioneta y se disfrazaban con indumentaria del uniforme d ela policía para sus atracos.

La causa judicial quedó en manos del fiscal Mariano Moyano quien imputó a los delincuentes por los delitos de robo agravado en grado de tentativa, violación de domicilio, resistencia a la autoridad y supresión de numeración. Ambos fueron alojados en la Unidad Penal 44.

Fuente: Mi8

