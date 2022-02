Trabajadores y alumnos de la escuela realizaron un último acto afuera de la institución en momentos de mucho dolor y asombro.

Hay muchos docentes que todavía no consiguieron trabajo y alumnos que aun no tienen escuela. «Alguien se tiene que hacer cargo de esta situación. No dan la cara ni dicen qué pasó», dijeron padres y docentes.

La comunidad educativa se enteraron por redes sociales y el diario del cierre de la escuela.

FUENTE: Telefe Mar del Plata

