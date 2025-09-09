EDEA AVANZA CON UNA OBRA PARA MEJORAR EL SERVICIO ELÉCTRICO EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD

Beneficiará a más de 9 mil usuarios y hará frente a la futura demanda en la zona

La Empresa Distribuidora de Energía Atlántica, EDEA, avanza en la construcción del nuevo Centro de Distribución «La Chacra», una obra clave para mejorar la calidad y estabilidad del servicio eléctrico en la zona norte de la ciudad. Este proyecto, que demandó una inversión de 580 millones de pesos, beneficiará de forma directa a más de 9 mil usuarios y estará diseñado para hacer frente al crecimiento de la demanda futura.



La Escuela N° 25 “Chacra de Perdriel” cedió un espacio en su predio para construir esta instalación en un sitio estratégico que contribuya a la óptima distribución de energía eléctrica.

Su edificación incluye un kilómetro y medio de zanjeo, el tendido de 6.800 metros de cable y la instalación de 800 metros de fibra óptica para garantizar una comunicación eficiente con el Centro Operativo de Distribución de la empresa. Además, gracias a este nuevo centro se reestructurará íntegramente la red de media tensión de la zona, lo que permitirá la instalación de tres nuevos distribuidores.



Esta modernización viene a asegurar un suministro más confiable, robusto y eficiente para los

usuarios actuales y la futura demanda eléctrica en el norte de la ciudad de Mar del Plata.

