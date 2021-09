EDEA continúa su política de achicamiento y precarización del servicio eléctrico

El Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata comenzó a realizar «trabajo a convenio» en EDEA S.A. de Gonzales Chaves ante la decisión de achicar sectores y precarizar la calidad del servicio eléctrico.

Esta vez, la empresa decidió intempestivamente cerrar las oficinas comerciales de atención presencial a las y los usuarios en las localidades de Gonzales Chaves, Miramar y Lobería.

En la mañana del lunes 6 de septiembre de 2021 nos anoticiamos por los trabajadores y trabajadores de la Delegación de Gonzales Chaves que EDEA S.A. definió cerrar las oficinas de atención comercial y técnica, canalizando ahora todos los trámites y gestiones a través de la página web y de un teléfono fijo y WhatsApp.

La excusa dada por la jefatura de la empresa, a cargo de Diego Grondona, es «evitar los contagios de COVID y la variante Delta del virus», pero desde el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata vemos que esta es una nueva iniciativa para achicar el sector y quitar tareas a las y los trabajadores convencionalizados.

No hay ningún motivo de prevenir riesgos sanitarios si no una iniciativa de cerrar sectores y perjudicar a las y los usuarios del servicio eléctrico, quienes en muchos casos no tienen acceso o posibilidad de realizar trámites digitales.

Sabemos que la política de largo plazo de la empresa es concentrar toda la atención desde un call center en Mar del Plata y cerrar todas las oficinas de atención al público que tiene en las localidades más pequeñas.

Con esta decisión la empresa viola el Contrato provincial de Concesión, que la obliga a tener oficinas con atención presencial en las localidades donde presta servicio. Es responsabilidad del Organismo de Control OCEBA, intimar y sancionar a la empresa para que revierta esta actitud que también desarrolló en las ciudades de Miramar y de Lobería.

Ante esta decisión intempestiva de la empresa, los y las compañeras, con el acompañamiento de la Comisión Directiva, comenzaron a las 0:00 horas del lunes, un trabajo a convenio en los sectores Administración, Redes y Guardia-Reclamo, por tiempo indeterminado hasta obtener una respuesta satisfactoria de la empresa.

