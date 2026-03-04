Edea detectó fraude eléctrico en almacenes, un hotel, una parrilla y hasta un supermercado de Mar del Plata

Fue durante un operativo para detectar conexiones fraudulentas a la red y adulteración de medidores realizado entre personal especializado y efectivos policiales.

Con el objetivo de detectar y normalizar irregularidades en suministros y conexiones clandestinas, Edea realiza regularmente operativos contra el fraude eléctrico. Este procedimiento, que cuenta con la participación conjunta de personal especializado de la distribuidora y efectivos policiales, se lleva a cabo en domicilios particulares y comercios.

Gracias a la implementación de este operativo se han detectado distintos tipo de irregularidades, como derivaciones de energía eléctrica sin registrar o adulteraciones de medidores.

A principio de este año se realizaron una serie de operativos en Mar del Plata, en los que se detectaron conexiones irregulares en dos almacenes —uno sobre la Avenida Tejedor y Cataluña, y el otro sobre la Avenida Paso y Olavarría—; un hotel ubicado entre las calles Moreno y Corrientes; una parrilla sobre las calles Córdoba y Alvarado, y un supermercado a la altura de Avenida Juan B. Justo y Corrientes.

A su vez, la distribuidora concretó un operativo en Santa Clara del Mar, identificando una conexión directa a la red por parte de una gomería ubicada entre las calles San Francisco y Acapulco. En todos los casos se labraron las actas correspondientes y se iniciaron las acciones comerciales y legales pertinentes.

Desde la empresa destacaron que el hurto de energía eléctrica y la manipulación de instalaciones constituye un delito penado por Ley, y que además de comprometer la seguridad de las personas o bienes, afectan la calidad de la prestación recibida por los usuarios regulares.

Además, señalaron que en los casos de fraude la distribuidora está facultada a cobrar con retroactividad la energía consumida y no registrada. Por otro lado, Edea informó que ante el conocimiento de una irregularidad los usuarios pueden realizar denuncias de manera anónima llamando al 0800–666–3332 o a través de lasredes sociales oficiales.

