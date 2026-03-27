EDEA FORTALECIÓ LA RED ELÉCTRICA EN EL BARRIO ELMARQUESADO Y SAN EDUARDO DEL MAR

Una inversión de 60 millones de pesos que beneficia directamente a más de 2000 usuariosEDEA llevó a cabo una importante obra en el barrio

El Marquesado, luego de los reiteradosincendios en la zona que afectaron la red de media tensión.Los trabajos consistieron en el tendido de 1000 metros de línea y la instalación de nuevainfraestructura de red, con la particularidad de que el tramo intervenido se integra a un anillode distribución, que permite contar con alternativas de alimentación ante eventualidades.

Esta configuración permite aislar fallas de manera selectiva evitando cortes generalizados yagilizando las tareas de normalización del servicio.La inversión, de aproximadamente 60 millones de pesos, impacta de manera directa en lacalidad del suministro eléctrico de más de 2000 usuarios de El Marquesado y San Eduardo delMar.

Con esta obra, EDEA reafirma su compromiso con la mejora continua del servicio eléctrico y lacalidad de vida de los usuarios de la región.

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