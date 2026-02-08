EDEA informó las tareas de mantenimiento y mejoras para este lunes

La empresa de energía eléctrica detalló los trabajos programados del 9 de febrero en Mar del Plata y Santa Clara

La empresa de energía eléctrica EDEA detalló los cortes de energía programados para este lunes 9 de febrero en la ciudad de Mar del Plata y en Santa Clara.

Las tareas de mantenimiento y mejoras se realizarán en Av. Polonia e/ Av. Fortunato de la Plaza y Bouchard en el horario de 08:00 hs a 10:00 hs.

Usuarios Edificio Maral XXIX de Avellaneda N° 1735 en el horario de 08:00 hs a 10:00 hs, en San Lorenzo N° 5501 (Sector 12 Pilares del 1 al 6) del Barrio Centenario en el horario de 10:00 hs a 12:00 hs.

También en Mexico N° 3290 pasillo 6 del Barrio Centenario en el horario de 08:00 hs a 10:00 hs. Además, en Santa Clara serán en zona Los Robles del Barrio Haras del Mar en el horario de 09:00 hs a 10:00 hs.

“Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas”, aclararon en el sitio web.

“Los usuarios alcanzados por estas obras de mejora en la red son notificados de la misma antes, durante y después de su realización, mediante un correo electrónico y la App de la empresa”, dijeron, además.

Para recibir estos avisos solo es necesario registrarse en el Oficina Virtual a través de https://www.edeaweb.com.ar/ o descargar la App de Edea desde el Store del celular. A través de la Oficina Virtual los usuarios pueden administrar todas las gestiones sobre su servicio eléctrico más rápido y fácil.

Fuente: Ahora Mar del Plata

Comentarios

comentarios