EDEA Y FUNDACIÓN “PUPI”COMENZARON UN CURSO DE ELECTRICIDAD

Brinda un aprendizaje fundamental para la inserción laboral y la concientización sobre seguridad

eléctrica

En el marco de su Plan de Sustentabilidad, EDEA continúa fortaleciendo alianzas con organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil para ampliar el alcance e impacto de sus programas orientados a la comunidad, que van desde la capacitación profesional hasta la educación para los más pequeños.



Durante 2025 la distribuidora desarrolló nuevas ediciones del Programa de Oficios, iniciativa que

comenzó en el 2018 para promover instancias formativas y gratuitas abiertas a la comunidad, en articulación con fundaciones marplatenses como “Soporte” o “Cambio de Paso”. Gracias a este trabajo en conjunto, se dictaron cursos de electricidad básica domiciliaria en barrios como Caribe, Villa Evita y en la Unidad Penal N°15 de Batán.



Recientemente, Edea inició una nueva edición de este programa en articulación con la Fundación “Pupi”, organización social sin fines de lucro que desde 2024 tiene su sede en Mar del Plata. Las clases se desarrollan en el edificio de la fundación, ubicado en la Avenida Mario Bravo al 6400, con materiales y herramientas provistos por la compañía. Además, una de las particularidades de este programa es que los participantes realizan una práctica final a beneficio de una institución, de manera que existe una cohesión entre inclusión, formación e impacto comunitario. En este caso mejorarían la instalación eléctrica de la propia Fundación.



De esta manera, los estudiantes no solo podrán adquirir conocimientos que les permitan realizar acciones de manera segura en las instalaciones del hogar, sino que también les despierta el interés en seguir profundizando los estudios en la materia, e impulsar su inserción al mercado laboral.

Además, cabe destacar que finalizado el curso la empresa entrega un kit de herramientas a

cada participante para que puedan aplicar el aprendizaje aprendido y trabajar con los elementos

necesarios.

