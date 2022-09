Educación Financiera: “Es necesario educar a los ciudadanos para una mejor toma de decisiones personales”

A fines de agosto se presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que busca implementar la Educación Financiera en establecimientos educativos públicos y privados de la ciudad. Asimismo, se solicitó al Gobierno de la provincia de Buenos Aires que adhiera a la Ley Nacional N° 27.440 de Financiamiento Productivo que, mediante su artículo 211, busca impulsar la Educación Financiera en los niveles secundarios en el marco del Plan Nacional de Educación Financiera.

Con el objetivo de comprender con mayor profundidad en que consiste la Educación Financiera, desde Portal Universidad nos pusimos en contacto con Nicolás González, Contador Público y Docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), Especialista en Finanzas y Director de ElABCDeTuDinero.

En primer lugar, consultado sobre el origen y los alcances de la Educación Financiera, González explicó que “la necesidad de implementarla empieza a surgir con más intensidad después de la crisis de las hipotecas de 2008, con la debacle sistémica que se produjo en la economía mundial. Esto produjo un fenómeno a partir de cómo las personas habían adquirido ese nivel de endeudamiento inusual e insostenible y ahí se empieza a plantear la idea de educación financiera, una necesidad de educar financieramente a los ciudadanos para una mejor toma de decisiones personales y también para una mejor comprensión de la macroeconomía y la microeconomía”.

“Incluir financieramente implica poder acceder a esos servicios financieros, que los utilices y que entiendas cuáles son tus derechos y obligaciones dentro de ese servicio financiero.Si falta alguna de estas tres patas, el proceso no va a ser virtuoso: hay que entender que educarse, estar incluido y conocer los derechos que tenés como usuario es fundamental”, agregó.

Con relación al conocimiento que circula actualmente en la sociedad, González dijo: “Existen distintos niveles de conocimientos adquiridos a través de la prueba y error, a través de lo que uno va visualizando y aprendiendo en su hogar. En el sistema educativo formal no hay nada, incluso en las escuelas orientadas a la economía, se dan casos en los que los mismos contadores y los que tenemos una formación también podemos ignorar y tener errores sobre este tema”.

Respecto de la etapa ideal para compartir estos contenidos en el nivel educativo, González detalló: “Hace más de 7 años que venimos trabajando en este terreno, con talleres en escuelas públicas y privadas como una iniciativa propia, y la realidad es que entendemos que la Educación Financiera podría empezar en la primaria perfectamente. Los chicos son desde temprana edad grandes inductores del consumo del hogar. Un chico de 6 años, que gasta el dinero en el recreo, que quiere comprarse tal o cual cosa, está muy influenciado por las publicidades. Esta influencia impacta mucho en sus conductas de consumo y la educación financiera es un vehículo que te permite incorporar las matemáticas, la historia, te permite incorporar algo en lo que tenemos un déficit enorme los argentinos, que es la comprensión lectora. La comprensión es fundamental para celebrar un contrato, para adquirir una tarjeta de crédito, un préstamo o un plan de ahorro. Si no comprendes lo que estás firmando empezamos mal”.

Es importante destacar que el objetivo de la Educación Financiera no es formar inversores sofisticados en criptomonedas o en el mercado de capitales, que son de muy difícil comprensión, sino que busca que las personas tengana su alcance las herramientas fundamentales para el funcionamiento en sociedad. Sobre este tema expresó: “Cuando se instaló el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), se descubrió que existían muchas personas que no tenían cuenta, no había dónde llegar con el dinero. Se abrieron una cantidad de cuentas a personas que jamás habían estado bancarizadas. Esto sorprende si se tiene en cuenta que hoy, en Argentina, existe un paquete de base gratuito para tener una cuenta, que consiste en una caja de ahorro y una cuenta de débito, ningún banco lo puede negar a este servicio gratuito”.

“Si bien los datos dicen que el 95% de la población adulta, 33 millones de personas, tienen una cuenta, vemos personas haciendo cola en las puertas de los bancos, retirando dinero del banco como si fuera a acabarse, es una inclusión imperfecta. La gente espera que se acredite el dinero para sacarlo del banco y se queda afuera de muchas estrategias que podrían servir para favorecerla. La mitad de las personas no sabe cómo funciona el sistema y no sabe qué es lo que se pierde por funcionar a contramano del sistema”, dijo.

La inclusión también debe ser digital

El avance de la tecnología deja tras de sí a muchas personas que, por falta de tutoría, acompañamiento y asesoramiento no se pueden adaptar a los nuevos procesos digitales de la bancarización. En este sentido, González dijo: “la inclusión financiera tiene que ser también inclusión digital. Ese es otro dato potente que no hay que perder de vista, por ejemplo en el tema de devolución de impuestos por pago con tarjetas de débito a los sectores vulnerables”.

“Las personas que perciben asignaciones o la jubilación mínima, si pagan con tarjeta de débito tienen una devolución del 15% de los impuestos con un tope. Mar del Plata tiene cerca de 100 mil personas que estarían en condiciones de recibir ese beneficio que les permitiría hacerse de 18 mil pesos al año cambiando algunas conductas solamente. Sin embargo la mayoría lo desconoce. Hoy utilizan esa herramienta entre el 8 y el 10% de los potenciales usuarios, una picardía”, reveló.

Asimismo, se refirió a la exclusión de los adultos mayores y dijo: “La Educación Financiera es para toda la sociedad, tiene que tener un apartado para los adultos mayores porque cuando hablamos de inclusión financiera, también tenemos que hablar de exclusión financiera. Estamos involucrados en una dinámica de educación de la mano de lo digital y sabemos que eso es un mecanismo de expulsión de mucha gente que teme a la herramienta. No dominan la herramienta y tenemos que adaptar la Educación Financiera a los tiempos de esa persona, para no seguir segregándola. También hay que respetar que en algunos casos sostener el uso de efectivo puede ser una elección y eso hay que respetarlo.

Conceptos fundamentales de la Educación Financiera

“Hay 4 conceptos que tenés que manejar de forma integrada, no podés ignorar cómo funciona tu ingreso en este mercado del trabajo tan cambiante. Ya no es un trabajo para toda la vida, podés tener ingresos irregulares. Esto condiciona el segundo concepto: el gasto. El gasto no es un número frío, es un factor determinante hoy de muchas cuestiones, no solamente económicas, sino también políticas y sociales. Hoy el consumo es un parámetro donde puede ser que estés dispuesto a sacrificar o no cubrir algunas cuestiones con tal de enviar una señal a alguien, para contar que podés acceder a una marca de calzado deportivo o algún teléfono de una marca particular”.

“Aparece después el ahorro, un tanto castigado como concepto, parece que el que ahorra es un avaro, que en el mediano o largo plazo es una pérdida. Y después está el fenómeno de la deuda. En una economía como la argentina, el consumo y la deuda van de la mano, no se pueden separar, no se puede pensar el consumo sin su financiamiento y ahí está el foco de la cuestión”, dijo.

