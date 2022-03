El 2 de abril habrá un homenaje desde el mar, el cielo y la tierra por los 40 años de Malvinas

El próximo sábado se realizará un encuentro de reflexión a las 14 en el Parque San Martín para conmemorar los 40 años de la Guerra de Malvinas.

El homenaje a los caídos propuesto por la Fundación No Me Olvides será desde el cielo, la tierra y el mar, al aire libre, sin palcos ni discursos, para pensar la guerra en silencio. La convocatoria es abierta para compartir un instante de reflexión frente a las costas de Mar del Plata.

A partir de las 14 en el Parque San Martín se podrá ver el paso de diferentes embarcaciones desde el agua con una bandera argentina de 20 metros flameando desde un velero, avionetas particulares con la bandera alusiva a los 40 años de Malvinas y la Banda de Música del Ejército tocando en tierra con un banner gigante del Cementerio de Darwin.

El veterano de Malvinas Julio Aro, presidente de la Fundación No Me Olvides, invitó a la comunidad a ser parte de este encuentro que propone hacer «un tributo para recordar, para pensar y para no olvidar lo que pasó en la tierra, en el cielo y en el mar».

En ese sentido, el candidato al Premio Nobel de la Paz destacó que «la intención es que las personas que estén el sábado a las 14 en el Parque San Martín se transformen en los medios de comunicación que le cuenten a sus hijos lo que pasó hace 40 años en Malvinas. No habrá autoridades, ni palco, ni micrófonos, ni oradores. Nos vamos a encontrar para pensar y reflexionar sobre lo que pasó hace 40 años».

