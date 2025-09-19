El 61° Coloquio de IDEA tiene agenda confirmada y espera al presidente Javier Milei para la jornada de cierre

El presidente Javier Milei es el principal invitado a participar el 61° Coloquio de IDEA que se desarrollará desde 15 al 17 de octubre, como de costumbre en Mar del Plata y con cientos de los principales empresarios, ejecutivos y académicos del país como participantes al ritmo de una agenda que tiene este año un eje de debate central: cómo lograr que la Argentina se convierta en un país más competitivo en un mundo en permanente transformación.

“La Argentina vive un momento de cambio que plantea nuevas reglas de juego. Mientras tanto, el contexto global está marcado por tensiones geopolíticas y comerciales, que representan desafíos tanto como oportunidades para la Argentina”, destacó Mariano Bosch, presidente del 61° Coloquio y co-fundador y CEO de Adecoagro.

“Este tiempo requiere que los empresarios apostemos por la competitividad. Debemos alentarnos a adoptar prácticas que garanticen la innovación, la incorporación de nuevas tecnologías, el desarrollo de cadenas de valor, la regionalización y la formación de capital humano. Es un tiempo de revisión profunda de nuestros modelos de negocios”, agregó.

Este año, el Coloquio se desarrollará bajo el lema “Juega Argentina”, una frase que se inspira en la pasión de salir a la cancha a ganar y alentar a nuestro equipo y la transforma en un llamado concreto a los líderes empresarios: a competir, producir e innovar.

El presidente de la Nación Javier Milei fue invitado para el cierre del viernes 17 de octubre y se espera su participación de acuerdo con la disponibilidad de su agenda. Asimismo, también fueron convocados Gobernadores que participarán en dos paneles a lo largo del evento.

Agenda

Miércoles 15 de octubre

Mariano Bosch, presidente del 61° Coloquio realizará la apertura de la primera jornada. Luego, expertos internacionales expondrán sobre el orden geopolítico actual y el lugar que ocupa Argentina en el mapa de inversiones globales: Manuel Muñiz Vila, rector internacional de la Universidad IE; Valentin de Miguel, ex Accenture Chief Strategy Officer; y Paul Graves, Chief Executive de Rio Tinto Lithium.

En la temática de competitividad, expondrán Esteban Domecq, presidente de Invecq Consultora Económica; Horacio Marín, presidente & CEO de YPF; Martín Migoya, co-fundador y CEO de Globant; Ignacio Bartolomé, CEO de GDM y Federico Lauría, fundador y CEO de Dale Play.

También brindarán su mensaje los deportistas Javier Zanetti, Luis Scola y Adolfo Cambiaso.

Al cierre de cada jornada habrá un espacio de “voz activa”, donde referentes de IDEA presentarán la mirada de la institución sobre los temas debatidos. En el primer día, esta voz estará expresada por Anna Cohen, tesorera de IDEA y presidente & Managing Partner del Grupo Cohen, y Luis Galli, presidente y CEO del Grupo Newsan

Jueves 16 de octubre

En la segunda jornada, se discutirá sobre innovación con la presencia Daniel Rabinovich, COO en Mercado Libre y Sofía Vago, directora de IDEA y CEO de Accenture Argentina, que realizará una dinámica participativa con la audiencia junto a Guido Solari, partner en Integration Consulting.

Empresarios y directivos contarán sus experiencias innovadoras en primera persona: Francisco Errecart, CEO & Founder de Humming Airways; Marcela Fernie, managing director de Banco Galicia; Santiago Sosa, CEO de Tiendanube; y Roger Zaldivar, director científico de Instituto Zaldivar.

Otro de los ejes será el desafío impositivo, con Matías Surt, socio-director de Invecq; Matías Olivero Vila, presidente de Lógica; Nicolás Braun, director de IDEA y gerente General de Supermercados La Anónima; Andrés Cavallari, CEO de Raizen Argentina; Claudio Rodríguez, director de IDEA y socio director de Sinteplast S.A.; y Gustavo Lopetegui, fundador y director de Pampa Cheese S.A.

La “voz activa” de IDEA será presentada por Gabriela Renaudo, vicepresidente 1era de IDEA y Group Country Manager de Visa Argentina y Cono Sur; y Fabián Kon, director de IDEA y CEO del Grupo Galicia.

Viernes 17 de octubre

En la última jornada, se realizará una entrevista virtual a Rafael Grossi, director General del Organismo Internacional de Energía Atómica. Luego, los paneles abarcarán temáticas vinculadas con la institucionalidad y la generación de confianza, con eje en las nuevas generaciones. Participarán: Carlos Pérez, founder & partner One Step Ahead; Rosendo Grobocopatel, founder de Constelaciones; Lara Lopez Calvo, economista; Bernarda Cella, cofundadora de Olga; e Iván Schargrodsky, director de Cenital

Desde la política, dará su visión el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La segunda parte del día estará destinada al debate sobre empleo y educación con la presencia de Santiago Bulat, economista jefe de IDEA y socio de Invecq Consulting; Ignacio Ibarzábal, director Ejecutivo de Argentinos por la Educación; Roberto Murchison, presidente Ejecutivo de Grupo Murchison; Hernán Sanchez, director de IDEA y director de Celsur Logística; y Julio Cordero, secretario de Empleo, Trabajo y Seguridad Social de la Nación

Las palabras de cierre estarán a cargo de Santiago Mignone, presidente de IDEA y PwC LAN Senior Partner.

Fuente: Ahora Mar del Plata

