Llegó la vacuna…

PARA NOSOTROS 1096 DÍAS DE LA DESAPARICIÓN DE NUESTROS FAMILIARES PORQUE CONTAMOS CADA UNO, DESDE AQUEL NAUFRAGIO PREVISIBLE. TODAVÍA ESTAMOS DE PIE, LUCHANDO PARA QUE SE CUMPLA LA MANDA JUDICIAL Y BAJEN A HACER LAS INSPECCIONES A ESE CASCO Y SI ESTÁN ALLÍ NUESTROS 8 DESAPARECIDOS, NOS REGRESEN ALGO DE ELLOS, COMO LO ORDENA EL JUEZ.



PASA EL TIEMPO, MUCHOS NOS ACOMPAÑARON Y LO SIGUEN HACIENDO DE CORAZÓN… OTROS MUCHOS HICIERON POLITICA CON NUESTROS DESAPARECIDOS; PORQUE HOY LOS QUE DEBERÍAN DAR EL EJEMPLO O AL MENOS HACER LA DIFERENCIA DEBERÍAN SER LOS QUE ASUMIERON CARGOS, O TIENEN EL PODER PARA HACERLO… NOS ABRAZARON, CONSOLÁNDONOS Y HOY… QUÉ? NO SE PRONUNCIAN EXIGIENDO QUE BAJEN LOS BUZOS AL GOBIERNO ACTUAL, EXIGIENDO QUE SE CUMPLA ESA ORDEN! DE PIE ESTAMOS SIN OTRO OBJETIVO QUE ALGO DE ELLOS, NOS SEA REGRESADO Y QUE SE HAGA JUSTICIA, CON SANSIONES QUE EJEMPLIQUEN A QUIENES NO CUMPLEN CON SU ROL, RESPONSABLEMENTE.



LA HISTORIA SE ESTÁ ESCRIBIENDO Y USTEDES JONATAN, LUCIANO, RODRIGO, CRISTIAN, RODRIGO, NAHUEL, DANIEL, FABIÁN SON LAS VÍCTIMAS JUNTO A TANTOS OTROS QUE ESTÁN ABANDONADOS EN MAR ARGENTINO.

NO CALLAMOS, NO NEGOCIAMOS Y CONTINUAMOS DE PIE, POR USTEDES, HACIENDO TODO LO NECESARIO, PARA QUE NO HAYA MÁS IMPUNIDAD Y TODOS LOS MARINEROS, PUEDAN TRABAJAR EN CONDICIONES DIGNAS».



TRIPULANTES DESAPARECIDOS EN EL MAR… ETERNAMENTE PRESENTES!

9-6- 11.30HS BANQUINA CHICA. MDQ

RESPETAR PROTOCOLO

QUESECUMPLALAORDENJUDICIAL

QUEBAJENLOSBUZOS

