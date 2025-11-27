EL AGUA DE MAR DEL PLATA ES SEGURA

Ante las consultas formuladas sobre la concentración de arsénico en el agua, informamos a la comunidad que el agua suministrada por OSSE no implica riesgo para la salud.



El control permanente, a través de rigurosos análisis de laboratorio, revela que todas las muestras tomadas en el Partido de General Pueyrredon presentan valores que se ajustan a la normativa vigente.

En la provincia de Buenos Aires, rige actualmente la Ley nº 11.820, que establece el marco regulatorio para la prestación del servicio y fija en el Anexo A un límite para el arsénico de 50 partes por billón.



Obras Sanitarias lleva adelante un plan de monitoreo continuo que verifica el cumplimiento de los parámetros establecidos y garantiza la calidad de agua distribuida a través de la red oficial, lo que asegura un suministro confiable para las familias de Mar del Plata y Batán.

Comentarios

comentarios