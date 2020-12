El argentino más escuchado del planeta tiene 22 años y hace música desde su estudio hogareño: vida y obra de Bizarrap

De acuerdo al informe de Spotify, se ubica primero en el “Top 10 de los artistas argentinos más escuchados en el mundo”. Aquí, su historia. Y su música

Sus números en redes sociales y plataformas digitales son imparables. Sus alianzas con los número uno, estratégicas. Bizarrap produce música desde hace seis años, pero fue hace poco más de dos que salió a la superficie lo que venía cocinando a fuego lento en el submundo de la música urbana argentina. En noviembre de 2019, contaba: “Tengo una personalidad bastante tranquila, yo soy bastante tímido. Por eso traté de no mostrar el 100% lo que soy, pero sigo siendo yo. Entonces, anteojito, gorrita y todo el mundo me va a poder reconocer por más de que no sepan cómo es mi cara. Pero sigo siendo el mismo, no vendo un personaje”.

Un año y una pandemia después, el ascenso de Gonzalo Conde (nombre real del productor) continúa y los números oficiales le dan la razón. De acuerdo a un informe publicado por Spotify recientemente, Bizarrap ocupa el puesto número 1 tanto en el “Top 10 de los artistas argentinos más escuchados en Argentina” como en el “Top 10 de los artistas argentinos más escuchados en el mundo”. ¿Cómo reina en el trono de un ranking de cantantes alguien que no canta, pero es responsable directo de que cada tema suene de la manera que suena? Este productor argentino de 22 años lo planteó hace un tiempo en el sitio español Mondo Sonoro: “La gente no entiende bien quién es aquel que hizo casi el 50 por ciento de un tema en el ordenador”.

En YouTube, los videos de Bizarrap son imperdibles para los amantes del género urbano. Allí, una serie de invitados cantan sobre el beat producido por el anfitrión. Estas Music Sessions se han convertido en un éxito rotundo, al igual que las Freestyle Sessions, en las que la improvisación es protagonista. El estudio del productor sirve de base de operaciones para que la magia ocurra y los invitados aportan su estilo y su impronta en una jornada que cierra con el tema terminado.

Así, Bizarrap les saca más brillo a artistas que ya vienen con luz propia como Nicki Nicole (lo último que hicieron juntos fue “Verte”, también junto a Dread Mar I), Ca7riel (el videclip de la BZRP Music Sessions #14 superó los 14 millones de vistas en YouTube) y Trueno (con él hicieron “Mamichula”, corte de su álbum debut que llegó al puesto 33 del chart global de Spotify). Aquí van diez de los temas más exitosos de Bizarrap hasta ahora. Mañana seguro serán más.Play“Bzrp Music Sessions, Vol. 36”, con Nathy Peluso

Para anunciar esta nueva BZRP Music Session, los artistas compartieron un tráiler de un minuto que causó sensación. En el video corto, Bizarrap encuentra un viejo cartucho de videojuego con la etiqueta “#36”, lo pone y se materializa Nathy Peluso. El estilo vintage de los 90 pegaba con la onda de la cantante y anticipaba lo que iba a venir: un rap desopilante sobre un beat súper bailable. El video de esta Music Session superó los 40 millones de vistas en YouTube.Play“Bzrp Music Sessions, Vol. 34”, con KHEA

“Dime que me amas y que me extrañas aunque no sea cierto”, canta Khea y así mezcla sentimientos, alcohol, pastillas y otras mujeres. El video de este tema que creó Bizarrap sobre la letra romántica del trapero supera los 46 millones de vistas, algo natural para Khea que suele juntar cientos de millones cada vez que publica algo. Potencias que se saludan.Play“Bzrp Freestyle Sessions, Vol. 6”, con Trueno

Esta colaboración de Trueno en formato freestyle (también tiene una music session) es uno de los hits del canal de Bizarrap. Casi 150 millones de vistas reafirman que Trueno es realmente un distinto, fue campeón de la Batalla de los Gallos de Red Bull con 17 años, es el actual campeón de FMS Argentina y con un solo disco en su haber, Atrevido, logró meter 9 de las 10 canciones que tiene el álbum en el top 50 de las más escuchadas.Play“Bzrp Music Sessions, Vol. 15”, con Alemán

Este rapero mexicano tiene colaboraciones que han hecho mucho ruido como “Touchdown” con Kidd Keo y la última, hace apenas unas semanas, con Snoop Dogg. En el medio, participó de una sesión con Bizarrap y con casi 118 millones de visualizaciones posicionó ese video entre los 5 más vistos del canal del productor. Consciente de su éxito, declaró hace poco entrevistado por la CNN en español: “Somos la primera generación de rap mexicano que está llegando hasta esas fronteras (las de Estados Unidos)”. Y de la mano de Bizarrap, también a Sudamérica.Play“Lil Baby”, con Pekeño 77

Con 21 años este referente del trap uruguayo se mezcla con Bizarrap en un tema cuyo video expone notablemente al productor: ambos son protagonistas. Pekeño 77 se destaca por sus letras callejeras y por hacer notar -siempre que puede- que eligió el camino del arte por sobre el de la delincuencia. El nombre de su álbum debut lo dice todo: Sin prontuario.Play“Bzrp Music Sessions, Vol.11”, con Kiddo Toto

El actor Lorenzo “Toto” Ferro que se hizo famosísimo al protagonizar “El ángel”, la película dirigida por Luis Ortega, en la que personificó al asesino Carlos Robledo Puch, desarrolla en paralelo su carrera como músico. En esa faceta, se convierte en Kiddo Toto, un alias con el que rapea y sacó el disco RE$FRIADO en 2019. En su sesión con Bizarrap, Toto parafrasea uno de los cortes de ese disco, “Choque El Auto E’ Papá” cuando canta “Ahora no choco y menos un auto, ahora genero otro tipo de impacto”. Ese auto chocado tiene una historia real de fondo y es de cuando pasó manejando entre dos camiones y rayó todo el coche de su papá, el actor Rafael Ferro. Todo tiene que ver con todo.Play“Bzrp Music Sessions, Vol. 22”, con Lalo Ebratt

Este colombiano que viene del mundo del reggaetón se ha posicionado como uno de los referentes del género. Sus canciones son bailables y todo él, su look, sus accesorios, sus gestos, rebalsan de colorido. Hace poco dijo que podría irse a vivir con Billie Eilish solo porque visten parecido y que estaba feliz de haber participado en “Fresa”, con Tini, porque la sigue desde Violetta. Este variopinto personaje se puso en las manos de Bizarrap para el volumen 22 y su video compartido está llegando a los 20 millones de vistas.Play“Verte”, con Nicki Nicole & Dread Mar I

No todo es rap, trap y rimas pendencieras en la vida de Bizarrap. Hace unos días se estrenó el reggae “Verte” en el que el productor le pone el beat a la melodía de Dread Mar I y a la voz de Nicki Nicole, tan cercana al soul y al R&B. Con un clip lleno de paisajes verdes, un paseo en combi y una letra romanticona, “Verte” es ideal para darle la bienvenida al verano en el hemisferio sur. Aunque todavía falta para llegar a los 121 millones de vistas que tiene la Session #13 con Nicki, este video va por buen camino: En menos de una semana ya tiene casi 9 millones de visualizaciones.Play“Bzrp Music Sessions, Vol. 32”, con Cazzu

La fusión de Cazzu con Bizarrap no podía no ser perfecta. La reina del trap y el productor estrella crearon la sesión 32 y en cinco meses superaron los 66 millones de vistas en YouTube. “A Cazzu la conocí hace un tiempo hablando por Instagram, la felicité por su disco, pero no habíamos hablado mucho más. Hace poco cuando le escribí para grabar se copó al toque, me dijo que sí, que teníamos que hacer algo y bueno, sucedió”, dijo Biza en una entrevista con Los 40 de España. Allí mismo contó que primero había pensado un beat para ella, pero que lo cambió todo media hora antes de que llegara a su estudio. El resultado les encantó a los dos y así se publicó.Play“Bzrp Music Sessions, Vol. 31”, con Zaramay

“Mi idea era tener una temática propia que hable de todo, algo que me pueda pasar a mí o que le pueda pasar a quien lo escucha. La gente sabe que no hablo de nada en específico, solo abro la cabeza y hago mi trabajo”, contó Zaramay en una entrevista con Billboard. El trapero que describe historias del conurbano y descorcha champagne con Bizarrap en el video de la sesión #31 no solo se permite vestir elegante cuando quiere sino también cambiar de productor. Zaramay trabaja usualmente con Nahuel “The Coach”, pero para esta ocasión se juntó con Bizarrap y sacaron este temazo, con base latina y mensaje directo: “Hay una gran diferencia de nosotros a ustedes, que esto es plata de la calle no es de papi ni las redes”.

