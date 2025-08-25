El arranque de la semana será con viento y sol

El Servicio Meteorológico Nacional detalló las condiciones del tiempo para este lunes 25 de agosto

Para este lunes 25 de agosto el Servicio Meteorológico Nacional detalló que la temperatura máxima será de 14 grados, mientras que la mínima marcará 7.

En continuidad con el alerta amarillo que rigió durante todo el domingo, los vientos fuertes se mantendrán y soplarán desde el oeste, alcanzando ráfagas de hasta 50 km/h.

Sobre el cielo, se informó que estará parcialmente nublado, por lo cual se anticipa una jornada con sol. En relación a la humedad, el sitio especializado Weather.com detalló que será alta: del 87% en la segunda mitad del día.

Fuente: Ahora Mar del Plata

Comentarios

comentarios