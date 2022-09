El arzobispo Jorge Scheinig «se disculpó» por la misa de Luján: “Metí la pata, todo fue muy rápido”

El prelado admitió que «esta semana los obispos de la Argentina incitamos a todo el país a rezar por la paz, pero no pensamos en un evento central”. «Cuando el intendente de Luján me propuso hacer esta misa dije que sí, pero fue creciendo la envergadura del tema, yo no invité y debo pedir disculpas”

urante la “Misa por la Paz” que se realizó en Luján, el arzobispo del distrito bonaerense, Jorge Scheinig, ensayó una disculpa por la apresurada organización que se hizo de ese evento religioso en la Basílica de Luján, señalando que disculpó por la organización de un evento que fue «exclusivamente oficialista» y explicó que la ceremonia «se preparó muy rápido”.

En medio de las fuertes críticas que recayeron contra la Iglesia por realizar una “misa kirchnerista«, Scheinig expresó: “Quisiera hacer una aclaración. Este fin de semana los obispos de la Argentina incitamos a todo el país a rezar por la paz y no pensamos en una misa ni en un evento central”.

“Cuando el intendente de Luján me propuso hacer esta misa, le dije que sí. Pero fue creciendo la envergadura de la misa y yo quiero pedir disculpas”, aclaró.

La misa se realizó e la basílica de Luján y contó con la presencia de todo el oficialismo.

De esta manera, el arzobispo de Luján reflexionó: “De verdad, lo quiero hacer de corazón, porque tal vez yo no invité por no querer hacer algo tan importante, me equivoqué, metí la pata, como decimos”.

Así, reiteró: “Quiero pedir perdón de verdad, porque así fue, fue rápido y a veces estas cosas nos superan”. “Por otro lado, ustedes saben que todas las iglesias siempre estamos dispuestas a dar una mano a la fraternidad, a la paz, el papa Francisco insiste tanto en la cultura del encuentro, eso es lo nuestro, porque el Señor nos enseñó eso: hay que juntarnos, tiene que haber fraternidad, así lo hizo Jesús”, argumentó.

Los presentes en la misa

A más de una semana del atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner, uno de los principales objetivos de la misa era pedir por la paz social y el fortalecimiento de la democracia.

Pese a que desde el Gobierno se indicó que «todos los sectores estaban convocados», el evento religioso tuvo exclusiva asistencia oficialista y no hubo referentes opositores. «Yo solo recibí un mail con el folleto que repartían de la misa, no era una invitación ni la firmaba nadie, solo me mandaron ese folleto, pero nadie me invitó ni habló de diálogo, ni de paz», contó este sábado el radical Mario Negri (UCR) en diálogo con Marcelo Bonelli en Radio Mitre. Al lado de Alberto Fernández estaba el expresidente Eduardo Duhalde y seguían ministros, legisladores e intendentes.

Alberto Fernández, junto a Taty Almeida, Eduardo Duhalde y demás referentes oficialistas.

Además, se hicieron presentes el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; la referente de la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Taty Almeida; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque; y el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

