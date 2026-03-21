El auge del vermut en Mar del Plata; claves y secretos de una bebida que se reinventa

En ‘Tarde para Armar’, programa que se transmite de 13 a 17 horas por LU9 Mar del Plata con Maricel López, el bartender Gabriel Orellana compartió su pasión por la coctelería y anticipar la celebración del Día Mundial del Vermut.

El vermut atraviesa un renovado auge en Mar del Plata y en todo el país, impulsado por propuestas artesanales y un público cada vez más interesado en explorar sabores. Así lo explicó Gabriel Orellana, referente del rubro gastronómico local, quien remarcó que la clásica bebida «de los abuelos» hoy vuelve a posicionarse con fuerza en nuevas generaciones.

Durante una degustación y charla, Orellana señaló que el crecimiento del vermut se vincula con la diversificación de opciones y la posibilidad de consumirlo de manera simple: «no se necesita tanto para un vermut», afirmó, al tiempo que destacó que incluso puede prepararse con elementos básicos del hogar.

De los boliches a la vermutería propia

Orellana inició su camino en la gastronomía a los 16 años, trabajando en boliches y aprendiendo desde tareas básicas hasta hacerse cargo de una barra. Con el tiempo, decidió formarse en institutos de Mar del Plata y Buenos Aires, además de profundizar de manera autodidacta.

Según relató, hacia los 25 años ya había consolidado su carrera y comenzado a dar clases, hasta llegar a desarrollar su propio proyecto vinculado al vermut. «hoy en día estoy a cargo de mi propia vermutería», indicó, marcando una evolución profesional ligada al crecimiento del sector.

Qué es el vermut y cómo se produce

El especialista explicó que el vermut forma parte de la categoría de aperitivos, es decir, bebidas que estimulan el apetito. En Argentina, su elaboración está regulada por el Código Alimentario, que establece que debe contener al menos un 75% de vino.

En ese sentido, detalló que esta base permite una amplia variedad de combinaciones: «cada cepa puede dar origen a un vermut distinto», señaló, y agregó que también influyen los endulzantes y botánicos utilizados, como el ajenjo, característico de esta bebida.

El boom del vermut en la ciudad

Orellana subrayó que Mar del Plata no es ajena a esta tendencia y que el crecimiento es evidente: «hoy en día el auge de las vermuterías está con todo», afirmó, destacando que cada vez hay más productores y marcas locales que se posicionan en el mercado.

Además, remarcó que los nuevos vermuts, especialmente los artesanales, son más accesibles al paladar: «son mucho más fáciles de beber que los industriales», explicó, aludiendo a perfiles más frutales y equilibrados.

Cómo degustar y entender sus sabores

Durante la experiencia, el bartender recomendó entrenar el paladar y el olfato para identificar aromas y notas: desde frutas como ciruela o frambuesa hasta hierbas y especias como el anís.

En ese sentido, sugirió comenzar por lo básico: «acercar la nariz, oler y definir si es frutal, herbal o más aromático», explicó, y aseguró que se trata de una habilidad que se desarrolla con la práctica.

Una bebida versátil y accesible

Por último, destacó que el vermut se caracteriza por su bajo contenido alcohólico -generalmente no supera los 18 grados- lo que lo convierte en una opción más liviana y adaptable a distintos momentos de consumo.

«es una bebida súper fresca y fácil de beber», resumió Orellana, quien también alentó a experimentar en casa y perder el prejuicio: el vermut, lejos de ser una tradición del pasado, se consolida como una tendencia en pleno crecimiento.

Fuente: LU9

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