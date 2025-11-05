El Ballet de San Petesburgo llega con la versión completa de “El Lago de los Cisnes”

Una noche internacional y de gran magnitud artística es la que se vivirá el *próximo 7 de noviembre a las 20:30 en el Teatro Radio City (San Luis 1750),* cuando el Ballet de San Petesburgo vuelva a subir a escena en Mar del Plata para presentar en versión completa “El lago de los cisnes”. Las entradas ya están a la venta en Plateanet y boletería del teatro.

El ballet clásico es una forma de arte que se originó en la corte de Luis XIV en Francia en el siglo XVII. Desde entonces, ha evolucionado y se ha expandido por todo el mundo, convirtiéndose en una de las formas de danza más populares y apreciadas por su elegancia, técnica y belleza.

Es una compañía que representa lo mejor del lirismo y la tradición en el mundo del ballet. Con más de 280 años de historia, la compañía ha sido la cuna de algunos de los ballets más famosos y emblemáticos de la historia. Sus bailarines, altamente entrenados, combinan la técnica impecable con la emoción y la elegancia en cada presentación. El Ballet de San Petersburgo es conocido por su compromiso con las raíces del ballet clásico, manteniendo viva la tradición y la belleza del arte en cada actuación. Si buscas una experiencia única y emotiva, no te pierdas la oportunidad de ver al Ballet de San Petersburgo en acción.

«El Lago de los Cisnes» es una de las obras más emblemáticas del repertorio clásico, con música de Piotr Chaikovski y coreografía de Lev Ivanov. La producción del Ballet Clásico de San Petersburgo promete ser una experiencia única, con solistas de renombre internacional y una puesta en escena que combina técnica y emociones.

Alexander Volchkov (Premier del Teatro Bolshoi de Moscú) como el Príncipe Sigfrid, con su técnica impecable y carisma en el escenario, es uno de los bailarines más destacados de su generación.

Maria Tomilova es una bailarina talentosa que interpretará los roles de Odile y Odette con habilidad y dedicación.

Bajo la dirección del Maestro Kiril Safin, ex solista del Ballet Mariinsky y reconocido en muchos países por su apego a la interpretación purista de los clásicos, la producción de «El Lago de los Cisnes» promete ser una experiencia auténtica y emocionante. Safin es conocido por su enfoque riguroso y respetuoso hacia las obras clásicas, lo que garantiza una producción que se mantiene fiel a la visión original de los coreógrafos.

