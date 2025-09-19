El BCRA libera restricciones para que pueden ingresar dólares los profesionales que trabajan para el exterior

La normativa entrará en vigencia este viernes y, de acuerdo a lo que informó la entidad, los cobros por exportación de servicios no tendrán ninguna imposición para ser liquidados.

El Banco Central (BCRA) decidió eliminar el límite anual de US$36.000 para ingresar dólares sin liquidar en el mercado oficial para los profesionales que trabajan para el exterior.

La normativa, que se oficializó a través de la Comunicación “A” 8330, entrará en vigencia este viernes y, de acuerdo a lo que informó la entidad, los cobros por exportación de servicios no tendrán ninguna imposición para ser liquidados.

Además, se especificó que los bancos no podrán cobrar comisiones a los freelancers por las acreditaciones de ingresos de divisas del exterior en sus cuentas en moneda extranjera. Esta medida aplica a ingresos por exportación de servicios, fondos propios o ayuda familiar.

“Dejar sin efecto el límite anual de US$36.000, habilitando para las personas humanas el mecanismo de excepción de la obligación de liquidación de los cobros de exportaciones de servicios allí establecido sin límite de monto”, expresa la disposición.

Y detalla: “Establecer que las entidades no podrán cobrar comisiones en aquellas operaciones concretadas por personas humanas residentes que impliquen la acreditación de ingresos de divisas del exterior a las cuentas abiertas por el cliente en moneda extranjera. Ello sin perjuicio del traslado al cliente de los cargos que pudieran corresponder por los servicios prestados por las entidades del exterior intervinientes en la transferencia debidamente documentados y que sólo podrán ser transferidos al costo a los usuarios”.

Esta norma ya se había flexibilizado en dos oportunidades anteriormente. En 2024, se había pasado de US$12.000 a US$24.000 el monto permitido y luego, en enero de este año, se volvió a elevar a US$36.000.

Cuáles son las actividades que pueden ingresar dólares al país sin pasarlos a pesos

Según la normativa de exterior y cambios del Banco Central, están exceptuados de liquidar sus cobros aquellas personas que exporten servicios en los siguientes rubros:

Mantenimiento y reparaciones

y reparaciones Construcción .

. Telecomunicaciones .

. Informática .

. Servicios de información .

. Cargos por el uso de la propiedad intelectual .

. Investigación y desarrollo.

y desarrollo. Servicios jurídicos , contables y gerenciales

, y Servicios de publicidad , investigación de mercado y encuestas de opinión pública.

, investigación de mercado y encuestas de opinión pública. Servicios arquitectónicos , de ingeniería y otros servicios técnicos.

, de y otros servicios técnicos. Servicios relacionados con el comercio .

. Otros servicios empresariales .

. Servicios audiovisuales y conexos.

y conexos. Otros servicios personales , culturales y recreativos.

, y recreativos. Otros servicios de salud .

. Enseñanzas educativas.

Para poder hacer la exportación de servicios, el profesional debe tener una cuenta en dólares a su nombre para acreditar las divisas y un monotributo en el que tendrá que establecer un punto de venta específico para facturar las exportaciones con una factura tipo “E”.

Fuente: TN

Comentarios

comentarios