El blue cerró la semana con un nuevo récord

El dólar blue cerró la semana anotando un nuevo récord nominal a $ 386 en la punta vendedora, mientras que los tipos de cambio financieros operaron en alza, según los principales indicadores del mercado cambiario.

La divisa marginal cerró en $382 para la compra, el valor de venta anotó su cuarto récord consecutivo y acumuló en la semana una suba de $ 10, mientras que en la anterior había escalado otros $ 8.

La brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se ubicó en el 107,8%, la mayor diferencia desde agosto del año pasado.

El dólar Qatar termina la semana siendo el más caro del mercado, apenas por por encima del dólar blue y por debajo quedaron los financieros, el turista y el ahorro.

Los tipos de cambio financieros acompañaron la trepada del blue y el Contado con Liquidación cerró en $370,72, con una brecha con el mayorista que pisa el 100% y se ubicó en 99,6%. El MEP o dólar bolsa subió hasta los $356,74 y la brecha con el mayorista se ubica en 92%.

Debido a las pocas liquidaciones del mercado exportador el Banco Central (BCRA) se vio obligado a vender US$ 26 millones para atender la demanda. La autoridad monetaria vendió esta semana casi US$ 211 millones y el saldo negativo en enero quedó en US$ 76 millones.

El dólar Qatar subió hasta los $ 386,20 y el turista o tarjeta terminó la rueda en $337,93, mientras que el mayorista que regula el BCRA, se encareció 40 centavos y se ofrece a $185,72.

El ahorro o dólar solidario, con la carga impositiva se vendió a $318,62, el dólar sin impuestos en el promedio de los bancos privados llegó a $ 193,09 y en el Banco Nación subió a $ 192,25.

