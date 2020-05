El «bocinazo» de los que quedaron afuera de la reapertura

En horas de la tarde de este lunes se llevó a cabo una convocatoria en la que acudieron más de 150 vehículos para reclamar la reapertura de sus comercios. Se trata de los dueños de cafes, bares, restaurantes, parrillas y boliches.

Más de 150 vehículos se nuclearon en Plaza Colón para realizar un «bocinazo» en reclamo de la reapertura de los comercios gastronómicos de la ciudad como así también bares y cervecerías, ya que no están dentro de los minoristas que abrirán a partir de mañana.

La convocatoria se realizó por redes sociales y surgió a partir de comerciantes gastronómicos que se manifestaron el viernes en las puertas de la municipalidad.

Hace dos meses que los comerciantes gastronómicos tienen sus puertas cerradas como consecuencia de la pandemia por coronavirus. Más allá de algún permiso que les legó para poder vender bajo la modalidad de Take Away, ello, aseguraron el pasado viernes que no alcanza ni al 15% de las ventas

Fueron más de 150 vehículos representantes de cafes, bares, restaurantes, parrillas y boliches que se nuclearon para manifestar su bronca y su descontento en la Plaza Colón, donde iniciaron una caravana que se trasladó al microcentro de la ciudad, la zona de las calles comerciales de Güemes y Olavarría, para finalizar en los alrededores del municipio.

Según pudo averiguar El Marplatense, el viernes fueron recibidos por el municipio y les comentaron que iban a ser incluidos entre los comercios minoristas. Y por ello, la tarde fue a puro «bocinazo».

Fuente: elmarplatense.com

