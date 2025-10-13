El cambio de ánimo en los mercados impactó en la cotización del dólar: a cuánto cerró en Mar del Plata

El respaldo del gobierno estadounidense a Argentina, con certezas sobre un swap que asegurará dólares suficientes para el mercado local, trajo en el inicio de la semana un giro en los movimientos financieros que derivaron en un desplome poco frecuente de la paridad cambiaria.

En un solo día la moneda estadounidense cayó hasta casi 70 pesos por unidad con respecto al peso, según se percibió al cierre de la activdad financiera en casas de cambio e incluso mercados paralelos.

El dólar oficial cerró en Mar del Plata a 1.385 pesos para la venta y 1.400 para la compra, lo que significó una caída de más de 5% en una sola jornada. Otro tanto ya se había dado el pasado viernes. En aquel momento quebró la barrera por debajo de los 1.500 pesos. Este lunes se ubicó por debajo de los 1.400.

El dólar mayorista retrocedió $65 hasta $1.355, alcanzando su valor más bajo desde el 26 de septiembre. En los mercados alternativos, el dólar MEP se ubicó en $1.418 y el contado con liquidación en $1.434.El dólar “blue” se ofreció a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.

Los contratos de futuros registraron fuertes bajas: el dólar a enero de 2026 cayó 6,6% y se ubicó en $1.515; el valor a fin de año llegó a $1.483, mientras que el contrato de fin de octubre retrocedió $75,50, a $1.370.

Fuente: Ahora Mar del Plata

