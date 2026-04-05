EL CARROUSEL DE LA CIUDAD CUMPLE 60 AÑOS

El 7 de abril de 1966 Alberto Mantovano y sra ponian en marcha lo que fue y es un clasico marplatense: «la calesita de la Plaza Rocha»

Ellos le pusieron toda su amor hasta el final de sus vidas.

Afortunadamente para la «querida calesita» ya hace muchos años aparecio otro hombre enamorado del carrousel y el crecimiento de los chicos: ORLANDO ALBERTO CUERZONI.

El querido Alberto le pone toda la pasion a un lugar que tambien lo doto de 3 pequeñas camas elasticas y donde se divierten padres e hijos.

Y para festejar el aniversario Alberto decidio hacer vueltas gratis en la calesita desde el lunes 6 de abril al lunes 15 de 12 a 16 hs.

Una linda manera de festejar el cumpleaños para toda la comunidad.

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