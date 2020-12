El Centro de Ingenieros de Mar del Plata avanza con la política de Igualdad de Género

Con la participación de importantes representantes del área académica, profesionales independientes e invitadas especiales del sector legislativo se desarrolló la presentación del Centro de Ingenieros de Mar del Plata en la «Cátedra Abierta Latinoamericana Matilda y las Mujeres en Ingeniería”.

La elaboración de ideas y trabajos en colaboración con colegas de las Facultades de Ingeniería FASTA, Atlántida y UNMDP y del CONFEDI que, actualmente, conforman la Cátedra Abierta Latinoamericana Matilda y las Mujeres en Ingeniería, los debates de la Semana de la Ingeniería en 2016 sobre “El Perfil del Ingeniero para el Desarrollo Sustentable”, ampliados en 2018 en la Jornada “La Ingeniería en un Mundo en Cambio” donde se plantean los cambios y desafíos del trabajo en el futuro, las nuevas especialidades y la necesidad de una formación para ejercer en un mundo incierto, donde la disrupción tecnológica, la preservación ambiental y un modelo de desarrollo interdisciplinario y sustentable cobra un valor inusitado para el cuidado del hábitat y los recursos futuros, pusieron de manifiesto la creciente participación de la Mujer en la Ingeniería en todas las especialidades pero, sobre todo, en las nuevas especialidades hoy más comprometidas con el agregado de valor y el desarrollo tecnológico.

Estos hechos, que también convocaron a CONFEDI a realizar las publicaciones de “Matilda y la Mujeres en Ingeniería I y 2” (2019 y 2020), motivaron al Centro de Ingenieros en el 2018 a proponer un Proyecto de modificación de la Ley del Colegio de Ingenieros promoviendo la paridad de género en la ocupación de cargos electivos como propuesta para impulsar cambios institucionales en sintonía a los nuevos desafíos que afronta la ingeniería en el futuro inmediato.

El Conversatorio “Matilda y las Mujeres del Centro” que se llevó adelante el 16 de Noviembre pasado de forma virtual a través de la plataforma Webinar, contó con la presencia de la Vicedecana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro (Olavarría), Mag.Ing. María Haydee Peralta; la Decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Atlántida Argentina (Mar de Ajó), CC Liliana Rathmann; la Presidenta del Centro de Ingenieros de la Pcia de Bs As, Arq. Paula Rodríguez; la Coordinadora de la Subcomisión de Género de Igualdad de Género del Centro de Ingenieros de Mar del Plata, Ing. Leda Tidone; la Diputada de la Pcia. de Bs As, Marisol Merquel y la Presidenta del Colegio de Ingenieros de la Pcia. de Bs As, Distrito II, Ing. Marta Di Luca.

Luego de la presentación de la Cátedra Abierta Latinoamericana por parte de la CC Liliana Rathmann y la Arq. Paula Rodríguez, la Mag.Ing. María Haydee Peralta expuso sobre la incidencia de la Mujer en la Ingeniería como estudiante o egresada y en el ámbito docente y de investigación. La Ing Leda Tidone efectuó el análisis que dio base a la propuesta de participación igualitaria impulsada desde el Centro de Ingenieros de Mar del Plata en la Legislatura Provincial en el año 2018 por la entonces Diputada Alejandra Martinez, concluyendo con la exposición de la Diputada Marisol Merquel, quien en la actualidad asume la responsabilidad de continuar dicho proceso de debate legislativo en la Honorable Cámara de Diputados de la Pcia. de Bs As.

Cabe recordar que el proyecto, apoyado por el Distrito II del Colegio de Ingenieros, abarca la modificación de la Ley N°10.416, promoviendo la igualdad de género en la ocupación de cargos electivos correspondientes al Consejo Superior, Distritos y Departamentos por especialidades, en sintonía con las leyes recientemente promulgadas en La Rioja, Santa Fe y Entre Ríos que abarcan todos los Colegios y Cajas Profesionales.

Cabe destacar que la citada Cátedra Abierta Latinoamericana “Matilda y las Mujeres en Ingeniería” es una iniciativa conjunta de LACCEI (Latin American and Caribbean Consortium of Engineering Institutions), CONFEDI (Consejo Federal de Decanos de Ingeniería Argentina) y ACOFI (Asociación de Facultades de Ingeniería en Colombia) a partir de la edición de los Libros «Matilda y las Mujeres en Ingeniería en América Latina» (2019) y «Matilda y las Mujeres en Ingeniería en América Latina 2» (2020), la cual cuenta con 49 Universidades de 6 países en carácter de miembros fundadores y 58 Miembros Individuales Fundadores vinculados al mundo académico de 10 países creada, entre otros, con el objetivo de contribuir al debate, la reflexión, la construcción colectiva de conocimiento, la generación de recomendaciones y proyectos de políticas públicas para la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres en el ámbito académico y profesional y para el fomento de las vocaciones para la ingeniería en niñas y jóvenes en América Latina y el Caribe.

El Centro de Ingenieros de Mar del Plata es la cuarta Institución acompañante del ámbito no académico que se suma a este espacio creado recientemente, junto a la Asociación Ingeniería Sin Fronteras, Fundación YPF y el Centro de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires.

