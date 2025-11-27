El chofer del ómnibus que despistó en la ruta 2 se negó a declarar y quedó alojado en la cárcel de Batán

Recuperado de algunas dolencias que acusó tras el incidente vial y por las que permaneció en observación en el Hospital Municipal de Coronel Vidal, el chofer que conducía el micro que se despistó este martes en la ruta 2 y provocó la muerte de dos pasajeros y heridas a otro medio centenar se negó a declarar ante el fiscal a cargo de la investigación y quedó alojado en la Unidad Penal 44 de Batán.

El acusado, de 48 años, estuvo asistido por un defensor oficial y optó por no responder preguntas ante Germán Vera Tapia, titular de la Unidad Especializada en Delitos Culposos N°11, que le imputa el delito de doble homicidio culposo agravado y lesiones culposas de distinta gravedad a decenas de personas que viajaban en esa unidad hacia Mar del Plata.

Frente a esta postura se formalizó desde el ministerio público el pedido de detención del imputado, medida que se deberá resolver en las próximas horas en el juzgado de Garantías de turno.

En las horas inmediatas al siniestro, que incluyó salida de la calzada y vuelco a la altura del kilómetro 325, había trascendido que el chofer refirió que habría tenido que reaccionar ante una mala maniobra de otro vehículo.

Los primeros indicios recogidos por peritos permitirían confirmar que no hubo participación de terceros y que incluso no hay rastros sobre el pavimento de frenada o algún otro registro de movimiento brusco del micro. La especulación más fuerte es que se distrajo por algún motivo o que, directamente, se durmió.

En ese recorrido hacia un zanjón, a casi tres metros de profundidad, el ómnibus que llevaba gente que iba a participar de un congreso en Mar del Plata arrastró dos carteles indicadores de señalización vertical en esa curva pronunciada a la que esta unidad, que había partido del Gran Buenos Aires, no reaccionó.

Las dos fallecidas son dos mujeres, ambas con heridas gravísimas. El informe forense que recibió el fiscal da cuenta de lesiones provocadas por aplastamiento, ya que quedaron bajo la carrocería. Los cuerpos recién pudieron ser retirados y trasladados a la morgue una vez que con una grúa se pudo mover lo que quedó del ómnibus. Los restos de ambas víctimas fatales fueron entregadas a sus familiares y este miércoles recibían su última despedida en sus localidades de origen.

