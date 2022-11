El ciclo El Jardín del Reggae presenta a Cedric Myton en Mar del Plata

Considerado una de las leyendas vivas del reggae Rastafari, el músico jamaiquino Cedric “Congo” Myton, líder del cuarteto The Congos, cantará en Mar del Plata el próximo 19 de noviembre en el CCAVE (Colectivo Cultural A la Vuelta de la Esquina), en Alberti 3723, a partir de las 20.

Con 75 años, Cedric Myton recorrerá los clásicos de The Congos y también ofrecerá canciones de su nuevo álbum “Rat Trap”. Su presentación en Mar del Plata se realizará tras el show que ofrecerá en La trastienda, escenario de la ciudad de Buenos Aires.

La presentación de Cedric Myton sucederá en el marco de un fin de semana a puro reggae que se realizará en este mismo espacio marplatense, en el inicio de un ciclo titulado “El Jardín del Reggae”.

El viernes 18 de noviembre cantarán las bandas Mamá Gaia (Buenos Aires) y Kanoa (Mar del Plata), Malena D’Alessio (Buenos Aires) y habrá musicalización de DJ Rasflek (Buenos Aires).

El sábado 19 de noviembre será el turno de Cedric Myton, Panal Reggae (Mar del Plata), Israel Montenegro (Miramar), DOMA (Mar del Plata) y la musicalización de Dj Rasflek.

Ambas fechas comenzarán a las 20 en Alberti 3723.

“El Jardín del Reggae” es un ciclo que se extenderá durante todo el verano con diferentes shows.

Nacido en 1947 en un pueblo pequero muy pobre de Jamaica, Cedric Myton se destaca por tener una personalidad eléctrica y poderosa. Música y religión Rastafari marcaron a este artista desde los inicios de su carrera. Comenzó en 1960 con los Tartans y más tarde siguió con los Royal Rases. Fue un encuentro casual entre Cedric y su compatriota Rasta jamaiquino Roydel Johnson a mediados de 1977 que inició la carrera de The Congos, su histórica banda.

Su primer álbum “Heart of the Congos” es considerado un hito inspirador para la fe Rastafari. Fue grabado en 1977 y tuvo un sonido inquietante y profundo con la voz de Cedric. A partir de ese momento, Cedric Myton fue conocido en Jamaica simplemente como “Congos” y grabó numerosos álbumes bajo este nombre con o sin Johnson y Watty Burnett, un cantante barítono que los acompañó en el primer disco.

A pesar de sus aciertos, “Heart of the Congos” se archivó debido a una disputa entre el productor del disco, Lee “Scratch” Perry, y el sello Island Records, que tuvo un claro favoritismo por la música de Bob Marley. Island Records, dirigido por Chris Blackwell, sintió que le quitaría el protagonismo a Bob Marley y su disco “Catch a Fire”.

Veinte años después de la aparición del disco, el grupo inglés «The Beat» lanzó «Heart of the Congos» en su propio sello «Go-Feat», al igual que la compañía «Blood and Fire». Y «Heart of the Congos» fue un gran éxito.

Más tarde, Myton siguió una carrera en solitario. Después de un tiempo, los Congos se reformaron y grabaron un álbum titulado “Back in the black ark”. El grupo también realizó giras, apareció en festivales de música de toda Europa y sigue en actividad por diversos escenarios. Cedric trabaja en la actualidad en numerosos proyectos.

Mamá Gaia

Mama Gaia es una agrupación que nació en 2009, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Alumbró de la mano de la vocalista María Celeste Lauría y la ex-integrante Ayelén Insúa. Desde sus inicios, la originalidad se basó en las composiciones y líricas con mensajes de consciencia espiritual, sumado a una voz femenina líder y el género reggae como base principal. En 2018 lanzaron el disco «EnCanto», que contó con la producción y participación de Jose Gahona Hoffman (cantante y líder de Zona Ganjah).

Desde 2021, la banda se encuentra pre-produciendo su segundo disco, que cuenta con la ayuda de Gustavo «Tavo» Cortés en la voz y de Nicolás Gonzalez en la guitarra, ambos integrantes de Sig Ragga. Los primeros cortes son «Esto también pasará» y «De la espuma del mar”.

Panal Reggae

Nacida en la ciudad de Mar del Plata, Panal Reggae empezó su camino en la música en diciembre de 2006. Con impronta contemporánea, se mete por los caminos de la fusión: rock, tecno y pop aparecen bajo el manto del reggae. En la actualidad, tras quince años de trayectoria, dos discos con música propia (Niño Antena y Mil vidas), un tercero de covers (Sideral) y otro gestado en la cuarentena durante 2020, Panal Reggae profundiza la fusión y se adentra en los sonidos del siglo XXI, sintetizadores mediante, sin descuidar su esencia: el reggae tradicional del que abrevaron en la adolescencia.

Kanoa

Kanoa es una banda de amigos de Mar del Plata que fusiona diversos géneros: reggae, ska, rock y funk, entre otros. En 2022 llegaron varios desafíos: abrir el show de “Nonpalidece” en Vorterix Mar del Plata, realizar una fecha propia en Buenos Aires en “The Monkeys sch”, abrir el show del “Capitan Reggae” en Moscú, escenario de la ciudad de Buenos Aires y telonear a “Hugo Lobo”, trompetista líder de “Dancing Mood” en el CCAVE, en Mar del Plata.

La banda nació en febrero de 2016 y debutó en la segunda edición del «Bruder festival and beer». Otro de los hitos de la agrupación fue abrir el show de «Groundation», en 2018, en Abbey Road.

“Salgo al sol” es el primer disco del grupo. Posee diez canciones, cuyas temáticas son el cuidado del planeta, promover la paz mundial, dar mensajes esperanzadores y brindar amor. Fue grabado y mezclado en el Bunker Estudio (MdP) y masterizado por Daniel Ovie.

