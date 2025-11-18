El Club Ecuestre Mar del Plata celebró su 59° aniversario con un exitoso concurso de salto

El Club Ecuestre Mar del Plata celebró su 59° aniversario con una verdadera fiesta hípica: el concurso especial de salto desarrollado en el predio de Scaglia y Costa Azul, con gran convocatoria de binomios de Mar del Plata y la región.

La jornada se destacó por su calidad organizativa, un sello distintivo de la institución presidida por Chango De la Colina. A lo largo del día se sucedieron pruebas en distintas categorías y alturas —desde “manejo” hasta 1,20 metros— en un clima deportivo, familiar y de camaradería.

El concurso contó con un jurado encabezado por Nicolás Dazeo y la locución de Alfonso D’Alessandro, mientras que el diseño de la pista estuvo a cargo del armador Emilio Sucar Grau.

Las pruebas otorgaron cucardas y productos de talabartería a los binomios ganadores, en reconocimiento a su desempeño.

Con esta exitosa edición aniversario, el Club Ecuestre Mar del Plata reafirmó sus casi seis décadas de historia, trabajo y pasión por la equitación, y el rol fundamental de su Comisión Directiva, socios y colaboradores en el crecimiento del deporte hípico en la ciudad.

