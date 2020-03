EL COLEGIO DE ABOGADOS DEFIENDE EL EJERCICIO PROFESIONAL DE SUS MATRICULADOS DURANTE EL PERÍODO DE AISLAMIENTO SOCIAL

Revistiendo el servicio de justicia carácter esencial para los ciudadanos, al igual que el acceso a la salud, educación, seguridad, entre otros, y estando el mismo constitucionalmente reconocido en el Art. 15 de la Carta Magna Provincial, la Mesa Directiva del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mar del Plata (CAMDP) ha dispuesto la expedición de certificados para que sus colegiados puedan continuar ejerciendo la profesión en el marco de las restricciones dispuestas por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 297/2020 y conforme facultades establecidas por Resoluciones de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense Nº 10/20 y Nº 13/20.

El titular del Colegio de Abogados, Dr. Fabián Gerardo Portillo explicó que con dichos certificados se acredita la validez de la matrícula de los letrados, en cuanto su condición de inscriptos y activos en la misma, con la finalidad que no se obstaculice su tarea y se les restrinja su labor de asesorar a ciudadanos en los casos que revistan carácter urgente y justificado y que no admitan aplazamiento alguno, ya que ello podría conllevar la vulnerabilidad de los derechos de quien solicite sus servicios, como por ejemplo serían cuestiones relativas a violencia familiar, acciones de amparo, detenciones, etc.

Dicha certificación se encontrará refrendada por la firma del Presidente y el profesional podrá presentarla ante el personal de seguridad y/o funcionario que ejerza el control de tránsito y aclaró que este instrumento “deberá utilizarse con carácter excepcional y tal situación se encuentra prevista en el artículo 6 del DNU del Poder Ejecutivo exceptúa del aislamiento obligatorio al “personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las autoridades competentes” y aquellas “personas que deban atender una situación de fuerza mayor”, por lo que los letrados se encuentran comprendidos en dicha situación en su calidad de auxiliares del servicio esencial de justicia.

Asimismo agregó que el profesional deberá llevar consigo la credencial profesional pertinente expedida por el CAMDP además del certificado antedicho.

Si bien el Colegio de Abogados tiene cerrada sus puertas conforme lo determinan las normativas vigentes y con la finalidad de evitar la propagación del virus y proteger la salud de sus empleados y colegiados, mantiene sus canales electrónicos y telefónicos de atención para sus matriculados informados a través de su página web www.camdp.org.ar y https://www.facebook.com/cabmdp/

Por último, Portillo recordó que se brinda asesoramiento a los ciudadanos para evacuar consultas legales ante la pandemia COVID-19, a través de un servicio de guardia del Consultorio Jurídico Gratuito de lunes a viernes de 9 a 12 y de 15 a 18 sábados y domingos de 9 a 13 debiendo contactarse los interesados al teléfono 0223-155-399050.

