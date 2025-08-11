El Colegio de Arquitectos encendió las alarmas: “Mar del Plata crece sin planificación y a los ponchazos”

El presidente del Distrito IX, Diego Domingorena, advirtió por la expansión desordenada hacia el sur de la ciudad y la ausencia de políticas sostenidas. La asociación realiza un diagnóstico, se lo entrega a los candidatos a concejales y luego publica la devolución.

En un análisis crítico sobre el presente y futuro urbano de la ciudad, el presidente del Colegio de Arquitectos Distrito IX, Diego Domingorena, afirmó que Mar del Plata “está creciendo sin planificación, a los ponchazos”. Lo hizo en declaraciones al programa “Los datos del día” de Radio Mitre Mar del Plata, tras la realización del cuarto encuentro del ciclo Perspectivas Urbanas, enfocado esta vez en el frente costero.

“Una de las bases de la planificación es recabar información y hablar con los actores involucrados. Eso hicimos en estos encuentros, donde participaron vecinos, arquitectos, asambleas, ambientalistas y universidades. Nos da una radiografía del lugar, pero también evidencia la falta de políticas públicas sostenidas para pensar la ciudad a 30 o 40 años”, explicó Domingorena. Los encuentros fueron organizados por el Colegio junto al Instituto de Hábitat y Territorio (IHAT).

En ese marco, el titular del Distrito IX advirtió que la ciudad atraviesa una nueva etapa de “desarrollos voluminosos y monstruosos”, impulsados por intereses privados sin planificación previa. “Mar del Plata es una ciudad difícil de ordenar porque siempre respondió a los tiempos históricos, económicos y políticos del país. Y hoy se está expandiendo de manera desordenada”, expresó.

Asimismo, remarcó el crecimiento acelerado hacia el sur, donde proliferan barrios privados y emprendimientos inmobiliarios. “Chapadmalal y toda la zona sur costera están tomando un protagonismo evidente, pero sin infraestructura de servicios. No hay ningún tipo de planificación. Se construye a demanda, en sentido inverso: primero llegan los desarrolladores y después se improvisa el resto”, denunció.

Por otro lado, el referente de la asociación fue enfático al señalar que la responsabilidad no recae solo en un gobierno en particular, sino que es un déficit histórico de gestión. “A lo largo del tiempo, los gobiernos no han tomado la posta de planificar la ciudad. Podemos hacer una deferencia con los gobiernos socialistas, que sí tuvieron una idea de desarrollo, e incluso muchos de los parientes de estos socialistas nos donaron cajas enteras con la planificación que se hacía de la ciudad.”, comentó.

Además, cuestionó el modelo urbano actual y su impacto social. “Después vienen los apuros, las urgencias y las coyunturas que han hecho que esta ciudad crezca a los ponchazos, eso es lo que uno más o menos va registrando. Querer que una ciudad como Mar del Plata, con estas con estas conflictividades, planifique en un contexto de un país que tampoco planifica, es doblemente complicado. Es muy dificultoso», sentenció.

En su análisis, también señaló que Mar del Plata es una ciudad atípica, por su condición turística y su estructura social fluctuante. “Es la única ciudad que recibe tantos visitantes en un periodo tan corto del año. Se mezcla la ciudad de los locales con la de los turistas, y eso vuelve aún más compleja su planificación”, apuntó el arquitecto.

Por último, sobre la innovadora propuesta que impulsan, comentó: “Esta es la tercera vez que realizamos un resumen del diagnóstico de la ciudad para dárselo a los candidatos a concejales, a quienes les pedimos una devolución y más tarde las publicamos por los medios”.

