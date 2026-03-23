El combustible aumenta todos los días y ya acumula un 15% en marzo: «Podemos capear el temporal por poco tiempo»

Las subas en el barril del petróleo en medio del conflicto de Medio Oriente impulsan las remarcaciones en los surtidores. Cómo podría frenarse el impacto en el consumidor.

En medio del conflicto en Medio Oriente, los combustibles registran aumentos casi diarios y ya acumulan una suba cercana al 15% en lo que va de marzo, según advirtió Patricio Delfino, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles, quien además alertó que si se suman los últimos días de febrero el incremento ronda el 20%.

En ese marco, planteó la necesidad de aplicar medidas transitorias para amortiguar el impacto local de la escalada internacional del petróleo. “YPF tenía la política de aplicar cambios todos los días, pero el resto de las compañías, que lo hacían semanal o quincenalmente, empezaron a hacerlos prácticamente a diario”, señaló. Según describió, las variaciones oscilan entre medio punto y 1% por día, algo que ya se refleja en los surtidores y también en los canales mayoristas.

Delfino sostuvo que la suba no sólo impacta en las estaciones de servicio, sino también en otros derivados y en segmentos como el agro y la industria. En esos mercados, dijo, los incrementos superan el 25% y en algunos casos se acercan al 30%.

Para el especialista, una de las herramientas que podrían evaluarse es una reducción de la carga tributaria sobre los combustibles. En esa línea, planteó que si el precio sube 20%, también crece la recaudación derivada de impuestos y tasas calculadas sobre ese valor, como el IVA o algunas tasas viales, por lo que consideró posible resignar una parte de ese ingreso para moderar el traslado al consumidor.

Además, propuso recuperar de manera excepcional un criterio similar al del barril criollo, con un desacople temporario respecto de los precios internacionales. “En caso de alzas fuertes en los precios internacionales, el Ejecutivo estaba facultado para fijar precios tope. Hoy tenemos una guerra y, aunque se prevé breve, nos apartamos de los precios lógicos”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que la Argentina cuenta con una perspectiva energética favorable, con expectativas positivas en materia de exportación de energía, balanza comercial y desarrollo de proyectos vinculados al gas licuado. Sin embargo, consideró que el escenario actual amerita una intervención acotada en el tiempo para evitar un daño mayor sobre la actividad económica.

«Por un breve tiempo podemos capear el temporal, tenemos un paraguas que nos puede cubrir del desastre que podía ser la crisis energética a nivel mundial con esos precios tan altos», evaluó.

Tras algunas semanas de tensión al rededor del precio del barril internacional, la señal de alivio llegó en la jornada de este lunes a partir de una baja en la tensión internacional que repercutió en los mercados petroleros. Si bien Delfino aclaró que los valores siguen altos, destacó que el crudo podría ubicarse por debajo de los 100 dólares luego de la «tregua» de cinco días planteada por Trump.

De todos modos, advirtió que si recrudecen los ataques a refinerías, campos productores, plantas o se profundiza la tensión en zonas estratégicas para el comercio mundial, el precio del barril podría dispararse con mucha más fuerza. “Si el petróleo se va a 180 dólares, la Argentina va a tener que intervenir duramente el mercado con precios tope porque la economía va a entrar en una recesión terrible”, alertó.

El precio de la nafta

En los surtidores de YPF, el valor de los combustibles se remarcó este lunes: la nafta Súper se ubicó en los $1.928 por litro, Infinia se trasladó a los $2.142, el Diesel 500 llegó a $2.052 y el Infinia Diesel a $2.138.

Fuente: MI8

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