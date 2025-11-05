El comunicado oficial de Aldosivi por la muerte de José Marcelo Moscuzza

El Club Atlético Aldosivi atraviesa horas de profundo dolor tras la trágica muerte de José Marcelo Moscuzza (hijo), exvicepresidente de la institución, quien falleció este miércoles a la madrugada luego de volcar con su vehículo en el kilómetro 166 de la Ruta 2, a la altura de la localidad bonaerense de Lezama.

Según informaron fuentes policiales, Moscuzza viajaba solo cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control del automóvil y terminó cayendo a un zanjón. En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Lezama, ambulancias del sistema de emergencias local, Policía Vial y Policía Científica, que realizaron las pericias correspondientes. Posteriormente, una grúa retiró el vehículo siniestrado.

La noticia del fallecimiento generó conmoción y pesar en la comunidad marplatense, especialmente entre hinchas, dirigentes y allegados al club del puerto, que recordaron al dirigente por su compromiso, pasión y cercanía con la institución.

A través de un comunicado oficial, Aldosivi expresó su pesar:

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de José Marcelo Moscuzza, ex vicepresidente de nuestro club, quien dedicó muchos años de su vida a trabajar con compromiso, pasión y amor por la institución, dejando un legado imborrable en nuestra historia.

Acompañamos en este difícil momento a su familia y amigos.

Hasta siempre, José.”

Además, el club informó que se suspenden todas las actividades en la institución, así como en las tiendas oficiales y el café, y se decretó luto hasta nuevo aviso.

Fuente: ahoramardelplata

Comentarios

comentarios