El conductor que chocó y mató a un motociclista reconoció que venía “de caravana” y consumo de drogas

El joven venezolano que conducía el auto que embistió y mató este lunes a un motociclista en la intersección de Avenida Independencia y Castelli declaró en tribunales y reconoció que había salido durante la noche y consumido drogas sintéticas. “Se me apagó todo”, dijo en su testimonio.

El fiscal Rodolfo Moure, a cargo del caso, dispuso que siga detenido, acusado en principio del delito de homicidio con dolo eventual, con lo que se expone a una pena desde 8 a 25 años de prisión si es que la justicia de Garantías considera que hay elementos probatorios que encuadren en esa calificación.

Fuentes de la investigación lo identificaron como Estanis Tabasca, de nacionalidad venezolana, con domicilio en Capital Federal y por estos días en viaje de descanso por Mar del Plata.

Si bien se desempeñaba como chofer de Uber, se supo que en este caso, al momento del siniestro por el cual está imputado, no estaba ejerciendo esa actividad. Se supo también que tiene antecedentes por estafa.

Ante el fiscal reconoció que no recordaba lo que había pasado. “Se me apagó todo”, explicó sobre la situación que vivió cuando circulaba a contramano por Avenida Independencia, metros antes de llegar a Castelli. Finalizó su recorrido luego de cruzar esa arteria con la motocicleta y el conductor, identificado como Ariel Rosales, bajo el paragolpes. Alli chocó con una Renault Kangoo.

Sobre las horas previas y las condiciones en las que estaba admitió que había estado “de caravana”, ya que había salido con amigos durante la madrugada. Puntualizó que anduvo por Playa Grande, negó consumo de alcohol pero sí admitió que consumió éxtasis, según confiaron fuentes judiciales.

Esos datos fueron corroborados con el testeo inicial que dio negativo de alcoholemia. Si bien se negó, el fiscal Moure ordenó que se le extrajera sangre y se realizara el testeo toxicológico, resultado que aún no fue incorporado a la causa.

Fuente: ahoramardelplata

Comentarios

comentarios