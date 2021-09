El contexto sanitario acompaña pero “la flexibilización de algunas medidas es un poco apresurada”

Pese a los anuncios del pasado martes, donde el Jefe de Gabinete Juan Manzur y la Ministra de Salud Carla Vizzotti comunicaron las nuevas medidas en el marco de la flexibilización de la pandemia, las autoridades sanitarias advierten que el coronavirus aún continúa circulando y piden a la población que no se relaje.

Portal Universidad dialogó con Luciana Barbini, Bioquímica, Docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata e Investigadora del CONICET, acerca del contexto epidemiológico actual ante la flexibilización de algunas medidas que, hasta el momento, no estaban permitidas: “Estoy de acuerdo con algunas medidas de apertura pero otras, sinceramente, me parece que es muy rápido”, aseguró.

En cuanto al regreso del público a los estadios durante los partidos de fútbol, “a mi criterio, creo que es peligroso porque es difícil controlar grupos importantes de personas que puedan cumplir con los protocolos. Si bien adentro de la cancha puede ser que controlen el comportamiento de las personas, no sé cuánto se podrá controlar toda la previa y lo posterior al partido”.

En este contexto epidemiológico, la especialista afirmó que “es adecuado abrir actividades pero siempre hay que hacerlo con los protocolos correspondientes y manteniendo los cuidados a pesar de que, afortunadamente, hace muchas semanas que viene disminuyendo el número de casos positivos y muertes”.

“No tenemos que apurarnos en abrir actividades que son riesgosas, en las que hay un infectado que puede transmitir el virus a otras personas”, explicó Barbini, a lo que añadió que “las medidas que se han tomado en los últimos días son muy apresuradas. Tenemos que tener en cuenta que la variante Delta puede empezar a circular masivamente en cualquier momento. Si bien por ahora los casos son pocos, tenemos la ventaja de ver anticipadamente lo que ha pasado en otros países donde los casos se han incrementado muchísimo con la llegada de esta variante”.

“Lavado de manos, barbijo bien utilizado, distanciamiento social y ventilación cruzada de los ambientes”, pero no se trata de cumplir con una de estas cuatro opciones: tienen que estar todas juntas.

Con respecto al lavado de manos, la especialista recomendó que “la primera opción para higienizarse es con agua y jabón siguiendo el protocolo correspondiente. Si no existe esta posibilidad, como segunda opción tenemos el alcohol 70 o en gel”.

Otra aclaración muy importante es “usar bien el barbijo, no puedo creer todavía estar viendo gente con el barbijo en la pera o que lo usa por debajo de la naríz. El barbijo tiene que tapar la naríz, la boca y el mentón. Además, tiene que estar ajustado a la cara, no sirve que el barbijo se baje cada vez que hablas”, indicó.

Además, en cuanto a las falsas expectativas de dejar de usar barbijo al aire libre, reveló que “al principio no se comunicó bien pero después se aclaró que no es algo que se va a imponer. Esto empezaría a regir a partir del 1ro de octubre y solo al aire libre en lugares donde no haya concentración de personas”.

Barbini confirmó que, a pesar de que hay un gran porcentaje de la población que ya está vacunada, incluso con las dos dosis, “nos tenemos que seguir cuidando porque igual se pueden infectar y transmitir el virus. No por el hecho de estar vacunados tenemos que hacer la vida como en el 2019, esa época dudo que vaya a volver o, por lo menos, no va a ser antes del 2023“.

