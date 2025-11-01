El desafío de lo sensorial en el mercado digital

En un contexto donde las marcas buscan conectar con los consumidores más allá de la pantalla, surge un nuevo reto: cómo despertar los sentidos también en el entorno digital. En noviembre, Mercado Inteligente compartirá su mirada experta en marketing sensorial y ecommerce en dos encuentros gratuitos vinculados al sector alimentario a nivel nacional.

Transmitir aroma, sabor y emoción a través de una pantalla es una de las fronteras más desafiantes del mercado actual. El avance del comercio electrónico impulsó nuevas estrategias para que las experiencias digitales sean más humanas, memorables y sensoriales.

Con esta premisa, Mercado Inteligente fue invitada a participar como especialista en marketing sensorial y estrategias digitales en dos eventos organizados por Mundexpo SRL, que reúnen a productores, emprendedores y empresas del mundo alimentario.

10 de noviembre 16Hs – La Noche de los Alfajores (modalidad virtual)

El tradicional evento nacional que celebra a la golosina más emblemática del país tendrá su edición principal los días 14 y 15 de noviembre, con degustaciones, promociones y la participación de marcas de todo el país. En la previa, Mercado Inteligente brindará una capacitación gratuita online destinada a productores y emprendedores alfajoreros, con foco en cómo preparar su estrategia digital, organizar su comunicación y construir una experiencia sensorial también en ecommerce, de cara a los días de mayor visibilidad del sector.

15 de noviembre – Expo Super Alimentos + BAIOOC (presencial, Centro Cultural Salamanca, CABA)

En el marco de la segunda edición de la Expo Super Alimentos y la cuarta edición de la Buenos Aires International Olive Oil Competition (BAIOOC), se reunirán referentes de la alimentación saludable, pymes, importadores y expertos internacionales. Este espacio busca analizar las transformaciones del mercado saludable y la innovación de la industria alimentaria argentina.

En este contexto, Mercado Inteligente ofrecerá la charla gratuita “La alimentación saludable en el mercado digital”, donde presentará herramientas para que las marcas del rubro logren transmitir sus atributos sensoriales y emocionales en entornos online, potenciando su comunicación sin perder autenticidad.

“Lo sensorial no desaparece en digital: se transforma. El desafío es que el consumidor imagine el sabor, perciba la textura y conecte emocionalmente antes de hacer clic en ‘comprar’”, destaca Ezequiel Alonso, cofundador de Mercado Inteligente.

“La clave está en combinar tecnología y sensibilidad. Cada detalle —una palabra, un color, un mensaje— puede generar una sensación que acerque la marca a las personas”, agrega Sebastián Oliveri, cofundador de Mercado Inteligente.

Ambas participaciones reflejan el compromiso de Mercado Inteligente con la innovación y la formación de empresas que buscan crear experiencias digitales con alma sensorial, donde la emoción sigue siendo el principal motor de conexión con el consumidor.

SOBRE MERCADO INTELIGENTE

Es una empresa que viene del desarrollo de negocios y productos en el mundo tradicional. Con el tiempo, sintieron la necesidad de acompañar a las marcas en la transformación digital y así nació Mercado Inteligente: una consultora enfocada en desarrollar negocios digitales en toda Latinoamérica. Su especialidad es el e-commerce y el marketing digital, con un enfoque muy práctico y personalizado. Se involucran en el día a día de cada cliente, no solo diseñando estrategias, sino también capacitando a sus equipos y brindando las herramientas necesarias para construir juntos el ecosistema digital que potencie su crecimiento.

