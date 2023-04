El descontrol del dólar también impacta a los talleres marplatenses

En medio del descontrol del dólar y los problemas que esto derrama en gran parte de la sociedad, el tesorero de la Asociación de Talleristas de Mar del Plata, Ezequiel Quesada, reconoció que “estamos viviendo una situación bastante incómoda, tenemos muchas variaciones de precios y estamos empezando a notar que están en falta varios insumos”

“Esto viene desde hace un par de meses. Vas a buscar un repuesto y no está, hay que esperar, pedirlo a Buenos Aires. Y de una semana otra varía el precio un montón”, explicó el trabajador en la mañana de este miércoles, en el móvil del programa Buenas Mañanas por Canal 8.

“En el rubro se cotizan y se compran los repuestos en el momento, porque en dos días te varía el precio. En una reparación grande, de un costo alto, una variación de precio, es importante”, afirmó, luego.

“En lo que son los repuestos, no podemos achicar, y en cuanto a la mano de obra, es de lo que más se habla en el grupo de WhatsApp que tenemos con la Asociación. Hay incertidumbre. Hoy tener un taller es difícil de mantener, pero no te podés pasar mucho de precio porque la gente también lo sufre”, reflexionó al ser consultado sobre la posibilidad de ganar menos dinero para no perder clientes.

FUENTE: Ahora Mar del Plata

