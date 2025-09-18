El desempleo en Mar del Plata es del 6,3% y afecta a 20 mil personas

Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en el relevamiento del segundo trimestre de este año.

La desocupación en Mar del Plata en el segundo trimestre de este 2025 llegó al 6,3%. En números concretos, se trata de 20 mil marplatenses sin tabajo, según el último informe del Indec.

En la comparativa interanual, bajó apenas un 0,1%, ya que en el mismo periodo del año anterior la tasa de desempleo había sido del 6,4%.

Además, la tasa de actividad local se registró en un 48,2%, la de ocupados demandantes de empleo un 14,2%, la subocupación 12,7%, la de empleo un 45,1%, la subocupación demandante de empleo 7,3% y la subocupación no demandante 5,5%.

A nivel nacional, en tanto, las tasas de actividad, empleo y desocupación se ubicaron en 48,1%, 44,5% y 7,6% en el 2° trimestre de 2025, respectivamente.

Fernando Muro, Secretario de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada de General Pueyrredon, señaló en un posteo en X que se trata de la tasa de desempleo más baja desde el 2003: «No se festeja, solo se continúa».

La tasa de desempleo anunciada hoy (6,3 para el 2do trimestre) es la más baja desde el año 2003. No se festeja, solo se continúa. Sabiendo que es un dato duro, parte de una clara tendencia a la baja, el cual indica que el camino largo es el correcto: el privado es el que genera… — Fernando Muro (@FernandoMuro_ok) September 18, 2025 Fuente: Mi8

