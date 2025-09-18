El desempleo en Mar del Plata es del 6,3% y afecta a 20 mil personas

Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en el relevamiento del segundo trimestre de este año.
La desocupación en Mar del Plata en el segundo trimestre de este 2025 llegó al 6,3%. En números concretos, se trata de 20 mil marplatenses sin tabajo, según el último informe del Indec.
En la comparativa interanual, bajó apenas un 0,1%, ya que en el mismo periodo del año anterior la tasa de desempleo había sido del 6,4%.
Además, la tasa de actividad local se registró en un 48,2%, la de ocupados demandantes de empleo un 14,2%, la subocupación 12,7%, la de empleo un 45,1%, la subocupación demandante de empleo 7,3% y la subocupación no demandante 5,5%.
A nivel nacional, en tanto, las tasas de actividad, empleo y desocupación se ubicaron en 48,1%, 44,5% y 7,6% en el 2° trimestre de 2025, respectivamente.
Fernando Muro, Secretario de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada de General Pueyrredon, señaló en un posteo en X que se trata de la tasa de desempleo más baja desde el 2003: «No se festeja, solo se continúa».