El Día de las Infancias se celebra con Soda Stereo para «los niños grandes» y Disney para las niñeces pequeñas

Con motivo de las celebraciones del Día de las Infancias y tras el éxito de las vacaciones de invierno, vuelven a los escenarios locales tres shows para toda la familia de la mano de la compañía Novo Ars, dirigida por Martín Barriga.

El domingo 17 de agosto, el plan para toda la familia viene por partida doble. En la sala Roxy (San Luis 1750) a las 16 volverá la exitosa “Sueños y melodías – Un mundo de héroes y princesas”, musical con los mejores temas y personajes de Disney que agotó todas las localidades en el Teatro Colón y dejó al público pidiendo más. Una puesta en escena llena de color, brillo y emoción, con todos los personajes queridos por los chicos.

A continuación, a las 18:30 la princesa del invierno llega con “Libre Soy. El Musical”. Con dirección general de Martín Barriga junto a Graciela Larrieu, coreografías de Celes Casartelli, Melanie Martínez y Valentina Tosal, dirección vocal de Diego Torres, transporta a los espectadores a un reino encantado, donde la magia del invierno cobra vida

