El día que Mar del Plata se convirtió en capital del cine internacional

En marzo de 1954, Argentina dio un paso histórico al inaugurar el Primer Festival Cinematográfico Internacional de Mar del Plata.

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, organizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) -dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación a cargo de Leonardo Cifelli-, promueve la actividad cinematográfica en todas sus formas. En sus pantallas conviven la tradición del cine clásico con las nuevas tendencias, las nuevas voces y tecnologías, consolidándose como un espacio único de encuentro y reflexión.

Afiche oficial del primer festival.

Entre el 8 y el 14 de marzo de 1954, Argentina dio un paso histórico al inaugurar el Primer Festival Cinematográfico Internacional de Mar del Plata. La ciudad fue elegida como sede por su carácter turístico y cultural, y se convirtió en escenario de una celebración que reunió a 18 países, 52 largometrajes y 49 cortometrajes de realizadores como Vittorio De Sica, Luis Buñuel, Anthony Mann e Ingmar Bergman. Desde entonces, el Festival se transformó en una cita ineludible para el cine mundial.

Figuras internacionales como las estrellas de Hollywood Joan Fontaine y Errol Flynn, y nacionales como Amelia Bence, Tita Merello, Olga Zubarry, Luis Sandrini, Narciso Ibáñez Menta y Juan Carlos Thorry fueron recibidas por multitudes de personas.

La estrella de Hollywood Errol Flynn fue una de las máximas figuras internacionales en la primera edición.

La primera edición también es recordada por su innovación técnica: se introdujeron avances como el sistema CinemaScope y el uso del Technicolor. Además, se estrenó Buenos Aires en relieve (1954), dirigida por Don Napy, la primera película argentina rodada en tres dimensiones y presentada por la Subsecretaría de Informaciones. El mediometraje es un recorrido por la Ciudad de Buenos Aires donde, además, se pueden ver a Juan Manuel Fangio y Benito Quinquela Martín. El filme marcó un hito en la exhibición local que aún puede ver en el Archivo Prisma de Canal 7.

El público saluda a los artistas en el festival de Cine de 1954.

El Festival presentó clásicos del cine argentino con títulos como La guerra gaucha, de Lucas Demare; Los isleros, también de Demare con Tita Merello; Las aguas bajan turbias, de Hugo del Carril; La bestia humana, de Daniel Tinayre, y El muerto falta a la cita, de Pierre Chenal. Estas películas fueron acompañadas por la presencia de figuras emblemáticas de la industria nacional como Hugo del Carril, Tita Merello, Lucas Demare, Amelia Bence, Luis Sandrini, Zully Moreno y Carlos Hugo Christensen, quienes compartieron escenario con grandes personalidades internacionales como Joan Fontaine, Errol Flynn, Vittorio Gassman, Vittorio De Sica, Luis Buñuel, Anthony Mann e Ingmar Bergman.

La actriz norteamericana Susan Cabot, rodeada por la Delegación Rusa, en 1954.

En 1959, el Festival adquirió carácter competitivo bajo la organización de la Asociación de Cronistas Cinematográficos Argentinos. Ese año se instituyó la estatuilla oficial El Gaucho, creación del escultor Pascual Buigues, y se establecieron jurados y premios que rápidamente ganaron prestigio internacional. Entre las figuras internacionales presentes se destacaron Georges Franju, director francés y cofundador de la Cinémathèque Française; Alberto Lattuada, director italiano representante del cine europeo de posguerra, y Vittorio Gassman, quien regresó como figura destacada. Comercios y entidades marplatenses colaboraron activamente en la realización, conscientes del impacto cultural y económico que el evento generaba en la ciudad, según un artículo del diario La Capital de Mar del Plata.

Durante la década de 1960, el Festival se consolidó como el más importante de América Latina, atrayendo multitudes de espectadores y más de 2000 figuras del cine mundial, entre intérpretes, directores, guionistas, técnicos y críticos. Entre las personalidades internacionales que concurrieron se puede mencionar a Paul Newman, Jean-Paul Belmondo, Anthony Perkins, Ugo Tognazzi, Maria Callas, Maria Schell, Marie Laforet, George Hamilton, Mario Moreno (Cantinflas), François Truffaut, Tony Richardson, Pier Paolo Pasolini, Gilo Pontecorvo, Andrzej Wajda, Jacques Tati, Toshiro Mifune, Vincent Minelli, Lee Strassberg, Andrzej Munk, James Mason, Maximilian Schell, Catherine Spaak, Tomas Milian, Ettore Scola y Jerzy Passendorfer.

Hotel Provincial. Festival de Cine de 1961.

En 1996, comenzó la segunda etapa del Festival. Luego de 26 años de ausencia, se reposicionó como un acontecimiento artístico-cultural imprescindible para todo el panorama cinematográfico. Desde entonces, han concurrido al Festival personalidades como Jacqueline Bisset, Raquel Welch, Francisco Rabal, Amparo Soler Leal, Arturo Ripstein, Pilar Miró, Abbas Kiarostami, Maria Grazia Cucinotta, Leah Singer, Nicole Brenez, Thomas Heise, Walter Hill, Miranda July, Sion Sono, Roberto Minervini, Rita Azevedo Gomes, Albert Serra, Glen Keane, Suzanne Lindon, Helke Misselwitz, Ryûsuke Hamaguchi, entre muchos otros.

Paul Newman en la edición de 1962.

La 41.ª edición se realizará del 5 al 15 de noviembre de 2026 e incluirá las Competiciones Internacional, Latinoamericana y Argentina, tanto de largometrajes como de cortometrajes, entre otras, además de diferentes secciones paralelas y eventos especiales. El reglamento del Festival ya se publicó en el Boletín Oficial y establece que la convocatoria se abrirá del 4 de mayo al 30 de junio.

