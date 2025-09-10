El “Dibu” Martínez cuestionó el arbitraje de Roldán luego de la caída ante Ecuador

El arquero de la Selección argentina no se mostró de acuerdo con la decisión del colombiano

Emiliano “Dibu” Martínez, arquero de la Selección argentina, mostró su bronca luego de la derrota 1-0 ante Ecuador por la decimoctava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y remarcó que “los árbitros siempre nos complican un poco más afuera de casa”.

La queja del “Dibu” se centró en el penal sancionado por el árbitro colombiano Wilmar Roldán, por una supuesta falta de Nicolás Tagliafico en el primer tiempo, que Enner Valencia transformó en gol.

Sobre la jugada, Martínez afirmó: “Creo que fue injusto el penal. La expulsión (de Nicolás Otamendi) puede ser, pero en el penal el jugador ecuatoriano va contra Tagliafico”.

En relación con Nicolás Otamendi, que disputó su último partido en las Eliminatorias, el arquero expresó su agradecimiento: “Me ayudó muchísimo. Si es el último quiero agradecerle porque nos hizo las cosas más fáciles. Siento mucho su expulsión”.

Acerca del rendimiento del equipo en las Eliminatorias, donde la Selección finalizó primera con 38 puntos, Martínez destacó: “Hicimos una gran Eliminatoria. Clasificamos hace mucho tiempo jugando y ganando todos los partidos de igual manera”.

Para cerrar, palpitaron lo que viene en 2026: “No sé si se jugará la Finalissima (contra España), tenemos ganas de jugarla. Queremos seguir compitiendo y darle más minutos a los jóvenes en los amistosos”.

Fuente: Ahora Mar del Plata

