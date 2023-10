El «Dibu» Martínez fue elegido como el mejor arquero del mundo

El marplatense Emiliano «Dibu» Martínez ganó el premio Lev Yashin que entrega la revista France Football al mejor arquero de la temporada 2022/2023. Su padre Alberto le entregó el trofeo en Théâtre du Châtelet de París.

El actual arquero del Aston Villa consiguió el galardón tras su recordada actuación en el Mundial de Qatar 2022, donde salió campeón con la Selección Argentina. Fue figura en las tandas de penales ante Países Bajos y Francia y tuvo atajadas memorables, como aquel recordado mano a mano ante Randal Kolo Muani en el último minuto de la final ante los galos.

Se vivió un momento muy emocionante cuando Martínez subió al escenario y su padre Alberto le entregó el premio, tras un prolongado abrazo. Sin embargo, la ceremonia se puso tensa debido a algunos fanáticos franceses que silbaron al «Dibu» cuando recordaban aquella definición ante Francia en la pantalla gigante que estaba a espaldas del arquero marplatense. El ex futbolista Didier Drogba, conductor del evento, se encargó de pedir silencio y respeto hacia el ganador del premio Lev Yashin.

«Es un mimo a mi carrera. Para mí lo importante es ganar en grupo y en familia. Lo mayor ya lo gané», declaró el «Dibu». Además, elogió a sus compañeros de puesto que fueron nominados. «Es un orgullo estar entre los ganadores de este premio. Admiro mucho a Marc Ter Stegen, Ederson y Bono», expresó.

También hubo tiempo para recordar la final del Mundial de Qatar. Una vez que los pocos que lo abuchearon hicieron silencio, Martínez dijo: «Habíamos hecho un buen partido hasta el minuto 75. Después vino el penal, Kylian (Mbappe) hizo un partidazo. Levantó a Francia en los últimos minutos. En aquella jugada de Kolo Muani, no sabía ni quién me había pateado. Me hubiera encantado que lo hubiera terminado Lautaro (Martínez) con el gol de cabeza al final», rememoró el marplatense.

El «Dibu» ya había sido galardonado como el mejor arquero del mundo del 2022 en los premios «The Best», otorgado por la FIFA. Además, ganó el Guante de Oro en el Mundial de Qatar.

FUENTE: Canal 8 Mar del Plata

Comentarios

comentarios