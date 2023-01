El dólar blue inició la semana en alza y cerró en $376 en la punta vendedora, mientras que los tipos de cambio financieros operaron dispares, según los principales indicadores del mercado cambiario. La divisa paralela sube un peso respecto del cierre del viernes pasado y la brecha cambiaria con el dólar mayorista quedó en torno al 103%.

El Banco Central (BCRA) terminó la primera rueda de la semana con ventas por US$ 56 millones para atender la demanda en el mercado y el saldo neto positivo en el mes bajó a los US$ 81 millones.La máxima autoridad monetaria vendió la semana anterior US$ 143 millones, que representó su peor balance semanal en los últimos dos meses.

El dólar sin impuestos terminó en $191,66 para la venta según el promedio de los bancos privados del sistema financiero local y en el Banco Nación subió $1 y se vendió a $190,75.

El ahorro o dólar solidario, que incluye la carga impositiva avanzó hasta los $316,24.El dólar Qatar, que incluye la carga impositiva y la percepción adicional del 25% a cuenta de Bienes Personales, trepó hasta los $ 383,32 para la venta. El turista o dólar tarjeta escaló hasta los $335,41, y se ubica casi $ 40 por debajo del blue, mientras que dólar mayorista, que regula el BCRA, cerró en $ 184,40.

En la bolsa porteña el dólar Contado con Liquidación operó hasta los $361,34 y la brecha con el dólar mayorista alcanza el 96% en el inicio de la semana.El MEP o dólar bolsa bajó hasta los $ 352,47 y la brecha con el tipo de cambio mayorista llega al 91,1%.

FUENTE: NA

