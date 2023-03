El dólar blue se disparó y volvió a niveles récord

El dólar blue acumula una suba de 7 pesos en lo que va de la jornada y llega a los $393 para la compra y $397 para la venta, según datos de operadores del mercado de cambios.

El Banco Central realizó otra fuerte venta de divisas, que alcanzó los $74 millones.

En tanto, las opciones financieras tienen comportamientos contrapuestos. El MEP sube 1% a $380,26, mientras el Contado con Liquidación cae 0,1% a $392,21.

A su vez, el dólar oficial sube 0,14% a $214,76. De esta forma el dólar ahorro pasa a $354,35 y los dólares para los gastos con tarjeta quedan en $375,83 (Turista) y $429,52 (Qatar). El dólar mayorista avanza 0,23% a $207,90.

En el interior del país la divisa marginal alcanzó un récord nominal de $403 mientras que en Santa Fe, Salta, Córdoba y Buenos Aires subió a $401.

En Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis y Tucumán, se negoció a $399, en Mendoza a $398, mientras que en Santiago del Estero, Misiones, Formosa, Corrientes y Chaco cerró al mismo valor que en la city en $397.

El Banco Central terminó la jornada con ventas por US$ 74 millones para atender las necesidades del mercado y durante marzo las ventas totalizan alrededor de US$ 1.628 millones y en el año unos US$ 2.688 millones.

El dólar sin impuestos subió 45 centavos y operó a $ 214,90 para la venta, según el promedio de los principales bancos del sistema financiero y en el Banco Nación trepó 50 centavos y se ofrece a $214 para la venta.

El ahorro o dólar solidario, con la carga impositiva se ofreció a $ 354,59 y el mayorista que regula el BCRA, avanzó hasta los $207,90 para la venta.

En los dos primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista avanzó $ 2,06 contra $ 1,68 de aumento en idéntico lapso de la semana anterior.

El dólar Qatar, con los impuestos adicionales se ofreció a $ 429,80, mientras que el turista o dólar tarjeta, para consumos con tarjetas en el exterior de hasta US$ 300 por mes subió a $ 376,08.

En la bolsa porteña el dólar contado con liquidación perdió casi un peso y operó a $391,78 y el spread con el oficial se ubicó en el 88,5%.

El MEP o dólar Bolsa cotizó a $379,75 y la brecha con el oficial llega al 82,7%.

FUENTE: NA

