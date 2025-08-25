El dólar oficial saltó más de $40 ante los ruidos políticos y quedó a un paso de su récord histórico

La divisa estadounidense avanzó en los segmentos mayorista y minorista y arrastró al alza a las cotizaciones paralelas.

El dólar oficial subió con fuerza en el segmento mayorista y arrastró al alza las cotizaciones paralelas tras quedar cerca de su récord nominal histórico ($1.374), mientras crece la tensión en el mercado y la city procesa el escándalo por las presuntas coimas en el Gobierno nacional. En ese marco, el tipo de cambio minorista se disparó 2,6% en el Banco Nación (BNA).

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, trepó $41 a $1.362. A su vez, el dólar minorista escaló a $1.367,91 para la venta en el promedio de entidades financieras del Banco Central (BCRA). El volumen operado en el segmento de contado totalizó los u$s472,2 millones.

Al mismo tiempo, en el BNA subió a $35 a $1.370. Así, el dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.781.

Entre los paralelos, el dólar MEP avanzó 2,3% a $1.362,22, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hizo un 2,2% a $1.365,65. El dólar blue, en tanto, cerró al alza a $1.365, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

Los contratos de dólar futuro cerraron al alza en su totalidad. El mercado «pricea» que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.360 y que en diciembre llegará hasta los $1.553, lo que supera el techo de la banda. La venta de contratos futuros totalizó un volumen por u$s2.038 millones.

El Gobierno enfrenta desafíos monetarios ante la falta de liquidez

El co-fundador de Bull Road Investments, Gustavo Gardey, señaló a Ámbito que los factores de la suba del tipo de cambio se pueden dividir en dos partes, por un lado, la política y por otro la monetaria. En ese sentido, el especialista explicó que persiste un problema en las tasas de corto plazo, con la caución bursátil operando en torno a un 54% y las tasas de Lecaps arriba del 60%.

«Estás teniendo un problema de liquidez que no se está solucionando con la ventanilla de liquidez que le ofreció el BCRA a los bancos, ni con el rollover de deuda negativo donde se expandió, aunque después se absorbió la gran mayoría de ese excedente», continuó.

Este lunes el gobierno anunciará qué instrumentos estarán disponibles en la licitación del próximo miércoles, donde se evidenciará qué nivel de liquidez demandado por el mercado. En una jornada en donde las tasas de caución a un día cerraron en el 82%, lo que marca la extrema volatilidad de las últimas ruedas.

Gardey remarcó que hay «un problema bastante grave», ya que «el Gobierno está yendo muy por detrás de la curva contra el mercado» en lo que refiere al control de la cantidad del dinero, pese a su intención de soltar la tasa y el tipo de cambio para centrarse en ello.

En cuanto al ruido político por las presuntas coimas en el seno del Gobierno nacional que involucran a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, expresó que esto exacerba la caída de activos, al tiempo que los agentes económicos aprovechan el desplome para luego retomar posiciones con mejores precios de entrada, mientras se posicionan en tasas de interés a corto plazo con liquidez en mano, tal como el mercado de futuros, previo a los comicios.

Por su parte, el economista del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional (OPEN), Federico Machado, dijo que «estamos a 15 días de las elecciones con la curva de pesos muy dañada por la política monetaria errática» que viene adoptando el Gobierno.

Asimismo, Machado señaló que el Gobierno tiene poco margen para seguir reduciendo la liquidez del sistema financiero sin generar «mayores costos por otro lado». En cuanto al tipo de cambio, por el momento observa solidez en la banda superior a partir de la cantidad de reservas líquidas que tiene el BCRA para defender dicha posición.

El ruido político y la cautela de los operadores

El economista Gustavo Ber indicó que ante los crecientes ruidos y la mayor cautela que evidencian los operadores a la espera del mapa de poder pos-octubre, las encuestas privadas «podrían ganar centralidad a fin de intentar medir el humor de los votantes dentro de un contexto de marcada polarización».

Asimismo destacó que en las últimas ruedas se percibe una mayor demanda producto habitual cobertura en etapas electorales, que reacomodan el dólar hacia los $1.350, más allá de que las tasas reales elevadas siguen vigentes a raíz del apretón monetario.

En las últimas horas, el ministro de Economía Luis Caputo se defendió de las críticas a la estrategia para contener al dólar por parte del Gobierno e insistió en que las tasas de interés «son endógenas» y que la volatilidad responde a contexto preelectoral, aunque reconoció que «podría haber algún impacto en el nivel de actividad en el corto plazo».

Fuente: Ámbito

Comentarios

comentarios