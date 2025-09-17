El dólar oficial sube y queda a un paso de quebrar el techo de la banda: ¿interviene el BCRA?

El tipo de cambio mayorista se ubica a $2 del techo de la banda. Preocupa la falta de reservas y la proyección de cuatro años seguidos de rojo comercial.

El dólar oficial opera al borde del umbral de intervención del Banco Central (BCRA). Con una presión que no afloja, la city está pendiente de lo que considera una señal crítica: ¿alcanzará el tipo de cambio mayorista el techo de la banda, es decir, debutará en el corto plazo la venta de reservas de la autoridad monetaria?

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado y el que cuenta para el esquema de bandas de flotación, cotiza a $1.472, tan solo a poco más de dos pesos del techo de la banda que, en esta jornada está en $1474,3.

Mientras tanto, en el mercado minorista, el billete se mantiene a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación.

Entre las cotizaciones paralelas, el contado con liquidación (CCL) se ubica en $1483,73, el MEP a $1.475,8, el blue a $1.470 y el dólar cripto se vende a $1.497,97, según el promedio publicado por CoinMonitor.

El dólar mayorista opera muy cerca del techo de la banda de flotación.

