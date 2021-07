El dólar y el turismo: ¿conviene comprar viajes al exterior para ahorrar?

Los viajes al exterior estarán llamados a declinar y las empresas de turismo tendrán años difíciles. Más salidas de argentinos, más salida de dólares al exterior

Los argentinos compraron viajes al exterior como una inversión, el viaje lo harán más adelante. Creemos que se compraron pasajes para ahorrar en dólares. Si se realizaran estos viajes las reservas del BCRA entrarían en estrés. ¿Será por eso que cerraron Ezeiza?

El año 2019 fue un año positivo en materia de turismo internacional. Según datos oficiales informados por el INDEC, el número de turistas internacionales que visitaron Argentina durante todo el año, creció en un 11,1%, ascendiendo a un total de 3.065.000 personas. Por otro lado, la cantidad de residentes argentinos que viajaron al exterior fue de 3.950.000 personas, representando una contracción de 11,9% respecto al año anterior.

Si bien a lo largo de toda la serie analizada, desde enero 2016 a la actualidad, la balanza de turismo arroja un saldo deficitario, siendo superior el turismo emisivo que el receptivo, durante el año 2019 esas brechas habían comenzado a cerrarse. Esta situación se podría haber dado gracias a la fuerte devaluación del peso ante el dólar y el euro, que contrastó con la pérdida de poder adquisitivo de los argentinos.

Este panorama nos demostraba que, para Argentina, no solo el año 2020 empezaba con números récords en materia de turismo, sino que se proyectaba superarlos ampliamente durante el año. Sin embargo, la pandemia obligó el cierre de fronteras a nivel mundial, provocando caídas inéditas en todo el mundo.

Lo que notamos en materia de turismo es que las compras de paquetes turísticos fueron utilizadas como un reemplazo de la compra de dólares.

Año Pasajeros exterior Pagos BCRA U$S pasajero

2019 3.950.000 U$S 6.570 millones U$S 1.663

2020 905.500 U$S 2.129 millones U$S 2.352

En el año 2020 viajaron 3.045.000 pasajeros menos. Se gastaron U$S 4.441 millones menos. Por pasajero se gastaron U$S 689 adicionales. Sin pandemia de por medio, ya no tendríamos reservas de libre disponibilidad.

En 5 meses del año 2021 los pagos de servicios de turismo sumaron U$S 680 millones, y la cantidad de pasajeros que viajaron al exterior en los primeros 4 meses del año suman 198.000 personas. Según nuestra percepción se siguen comprando pasajes al exterior para viajar más adelante.

Esto implica que hay comprados pasajes al exterior que no se utilizaron, algo que resulta difícil estimar. Lo que queda claro es que, si se habilita la salida de argentinos al exterior, es muy probable, aunque no exacto, que se repita o se aproxime el número de turistas del año 2019, lo que implicaría que cerca de 3.000.000 de argentinos podrían estar viajando al exterior.

Tomando el consumo de dólares por pago de consumos en el exterior informado por el BCRA, si bien no es lineal que todo sea turismo, en el año 2019 ascendió a U$S 2.472 millones, y en el año 2020 U$S 1.149 millones. En 5 meses del año 2021 se gastaron en este concepto U$S 424 millones. Este gasto estaría llamado a subir si se restablecen los vuelos internacionales.

Por todo lo aquí expresado, hay sobradas razones para pensar que, si se abren los viajes al exterior, se van a gastar más dólares, y las reservas están flacas de billetes genuinos, situación que complicaría más la relación reservas versus pasivos monetarios.

Viajar al exterior

Para saber cuánto le costaría a un argentino viajar a diferentes destinos, tomamos datos de la empresa Despegar SA, al día miércoles 30 de junio de 2021. Tomamos como origen Ezeiza, con vuelos ida y vuelta por persona.

El primer destino a Estados Unidos, el costo a Miami vale en promedio U$S 1.312 y a Los Ángeles U$S 1.130.

El segundo destino al Caribe, con un valor de U$S 1.121 a Cancún y U$S 1.323 a República Dominicana.

En tercer lugar, elegimos Europa, hacia Reino Unido vale U$S 1.381, Roma U$S 1.353 y a Madrid U$S 1.200.

Haciendo foco en Miami

Hicimos un ejercicio en donde tomamos como caso una familia de 4 personas, papa, mama y dos hijos.

Pasajes 4 personas Ezeiza-Miami U$S 4.800 $ 816.000

Estadía de 15 días en un departamento U$S 2.250 $ 382.500

Comida de 15 días 4 personas U$S 3.000 $ 510.000

Movilidad de 15 días U$S 750 $ 127.500

Total U$S 10.800 $ 1.836.000

Como podemos apreciar, se terminó lo que se daba, el turismo al exterior es muy oneroso y solo accesible para argentinos con un excelente nivel de ingresos.

Los viajes al exterior estarán llamados a declinar, y las empresas de turismo tendrán años difíciles, ya que el mercado tendrá que absorber las ventas pre existentes. Esto dará lugar a una mejora sustancial del turismo receptivo, ya que Argentina estará muy económica medida en dólares.

El turismo nacional se concentrará en viajes dentro del país, por lo tanto, hay una esperanza de que el turismo interno y sus actividades conexas como transporte, hoteles, restaurant, centros de esparcimiento, entre otros, tengan una gran recuperación durante los años 2021, 2022 y 2023, en la medida que la crisis sanitaria sea superada.

Conclusión

Los viajes al exterior generan salida de dólares de las reservas del BCRA, y pasan a ser una amenaza en la previa a las elecciones. Creemos que el gobierno quiere disciplinar a la población para que no viaje y de esa forma no ver migrar dólares.

La gran devaluación del dólar mitigaría los viajes al exterior, lo cual deja lugar a que se desarrolle el turismo local.

Prohibir viajes al exterior no resulta del todo lógico. No dejar ingresar a los argentinos del exterior, resulta ilógico e inentendible desde el punto de vista racional.

El gobierno pretende disciplinar a la población para que no viaje al exterior, cuando debería saber que los pasajes ya están comprados, las ganas siguen intactas y que en el mundo actual está prohibido prohibir.

Fuente: ambito

