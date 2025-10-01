El Dosmilero Fest vuelve con su tercera edición

Será el sábado 11 de octubre a las 21:30 horas en Mole Club (Gascón 3158)

El próximo sábado 11 de octubre llega la tercera edición del Dosmilero Fest, la propuesta que celebra la música de los 90 y 2000 con shows en vivo y una fiesta temática. La cita será en Mole Club (Gascón 3158) desde las 21:30.

La grilla de bandas en vivo incluye a White Pony, con su tributo a Deftones; The Class of 13, con su homenaje a Green Day; y Altos Mutantes, con su power pop-punk.

A la medianoche, la jornada se completa con la Fiesta Dosmilera a cargo de DJ Tundo, quien llevará a la pista los clásicos que marcaron a toda una generación.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $5.000 + costo de servicio a través de Centralticket. También se pueden adquirir vía transferencia sin cargo de servicio enviando mensaje directo a la organización o a cualquiera de las bandas.

Organiza e invita: @moco.ok

Redes oficiales

Instagram:

| @moleclub_

| @whiteponymdp

| @the.class.of.13.mdq

| @altosmutantes

| @djtundonotdead

| @centralticket.official

