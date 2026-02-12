El dúo Baglietto – Vitale presentará “Tangos y otras yerbas” en Villa Victoria

Será el domingo 22 de febrero a las 20.30 en el espacio cultural ubicado en Matheu 1850, donde interpretarán un repertorio de tangos tradicionales con su propio sello. Las entradas se pueden canjear en la boletería de la Villa y en otros puntos de venta.

El domingo 22 de febrero a las 20.30, el dúo compuesto por Juan Carlos Baglietto y Héctor Facundo Vitale presentará el espectáculo musical “Tangos y otras yerbas” en la Villa Victoria, ubicada en Matheu 1850. En la oportunidad interpretarán versiones personales de clásicos del tango y adelantarán canciones de su próximo disco.

Durante la velada, abordarán un nuevo repertorio de clásicos del 2 x 4 incluyendo obras de autores como Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, como de otros compositores, imprimiéndoles su propia impronta.

Asimismo, el dúo celebrará los 35 años de camino musical y humano compartido. Como adelanto del álbum que comenzarán a grabar a la brevedad, adelantarán algunas de las canciones que integrarán “Bodas de Coral”, título del álbum de canciones de amor que hace referencia al aniversario del dúo.

Las entradas se pueden adquirir en la boletería de la Villa Victoria. También están a la venta en ARTICKET y puntos de venta como La Casa de las Guitarras y FAVA.

