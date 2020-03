El Ejecutivo le pedirá al HCD la declaración de la Emergencia Sanitaria en General Pueyrredon

Se buscará de esta manera tener herramientas para extremar medidas de prevención. Además, se acentuarán las acciones de difusión y se habilitará el 107 como número de consulta. Se ratificó la licencia de 14 días para aquellas personas que hayan vuelto de los países afectados.

La Secretaria de Salud Viviana Bernabei, brindó este lunes una conferencia de prensa en instalaciones del CEMA, donde se detallaron las acciones que el municipio llevará adelante en el marco del protocolo de actuación y prevención por la circulación del coronavirus.

En ese sentido, el accionar de la comuna se basará en cuatro ejes fundamentales: la profundización de la campaña de concientización, la utilización del 107 como número de consulta, la realización de medidas de prevención y el pedido al Honorable Concejo Deliberante para que se declare la Emergencia Sanitaria.

Bernabei comenzó su alocución aclarando que “se buscará profundizar la campaña de difusión e información, por eso van a observar en los próximos días una mayor presencia en cuanto a afiches en las escuelas y en los centros de Salud, sobre las medidas de prevención que hay que tener para tratar de evitar el contagio de las personas que estén viniendo de países con circulación viral.”

“Para eso, también hemos decidido poner a disposición de la población el 107, que es el número al cual se llama habitualmente para solicitar el servicio del SAME. Este número estará disponible para las consultas de la población, para aquellos que estén con síntomas y que quisieran tener una consulta rápida para saber cuáles son las medidas que tienen que seguir, así como también las personas que han venido de países con circulación viral”, agregó la funcionaria.

En relación a las recomendaciones, la Secretaria de Salud fue concreta: “Las personas que vienen de países con circulación viral, como España, Italia, Alemania y Francia, además de China, Japón, Irán y Corea del Sur, van a permanecer directamente 14 días en lo que se denomina ‘cuarentena domiciliaria’, si permanecen asintomáticas. Por supuesto, no deberán concurrir ni a las escuelas ni a los lugares de trabajo.”

“Esta es una resolución que ha sacado el Ministerio de Trabajo el día viernes, en donde todas las personas tendrán una licencia extraordinaria y sin afectarle los derechos laborales. Y también a nivel de educación, en los tres niveles -tanto primario y secundario como así también universitario- las personas que hayan permanecido de viaje en estos países van a estar los 14 días”, explicó Bernabei. “Cabe destacar que esta cuarentena domiciliaria implica el no contacto social y el mantenimiento de condiciones de aislamiento dentro del domicilio consiste en no compartir toallas ni sábanas, ni almohadas.”

En cuanto a la declaración de la Emergencia Sanitaria por parte del Concejo Deliberante, la Secretaria de Salud lo confirmó en estos términos: “En esto quiero ser absolutamente clara. El pedido de la emergencia es una medida a fines de prevenir situaciones futuras. Esto no implica que hoy la ciudad tenga contagio o casos positivos. No hay en este momento estudios de casos sospechosos en la ciudad, así nos lo han informado las autoridades del INE, con quienes estuvimos reunidos este lunes a la mañana. Y no hay estudio de casos sospechosos hasta el momento”, afirmó.

“La emergencia apunta a lo que sea la rápida resolución de cuestiones que tengan que ver tanto con la seguridad o la bioseguridad de los trabajadores de la Salud, como de las personas que –eventualmente- pudieran estar en contacto con riesgo infectológico. En esto no queremos encender ningún tipo de pánico a la población. La emergencia sirve a los fines de extremar las medidas de prevención dentro del contexto que estamos viviendo a nivel país”, aseveró.

Recomendaciones

En otro tramo de la rueda de prensa, la Secretaria de Salud se refirió a las medidas de prevención. “Son las mismas que para cualquier virus respiratorio. Lavarse las manos permanentemente con agua y jabón, o en su defecto, descontaminarse con alcohol en gel. A la hora de estornudar o toser, hacerlo sobre el pliegue interno del codo. Evitar las zonas o los lugares de mayor hacinamiento de personas. En cuanto al barbijo, es únicamente para las personas que están con sintomatología viral o respiratoria, no así para personas asíntomáticas. Sí deberán usarlo los trabajadores de la Salud, que eventualmente estén en contacto con personas que presenten la sintomatología viral”, agregó.

Para los que tengan pensado viajar a los países que en estos momentos poseen circulación viral, la funcionaria fue específica: “la recomendación es que no viajen, que lo posterguen hacia épocas que sean más favorables para la no diseminación de la infección y que es el verano. Nosotros estamos entrando en una fase de mayor contagio porque se viene la época invernal.”

Grupos de riesgo y circulación viral

Finalmente, Viviana Bernabei explicó que “en la Argentina no hay circulación viral, el virus no está en forma autóctona. En Argentina, el nexo epidemiológico que hoy se está definiendo es en personas que han estado en los países anteriormente mencionados o que hayan estado en contacto con personas que hayan estado allí.”

“Las personas mayores de 65 años son las personas más expuestas y vulnerables. Y esas comorbilidades están asociadas a la presencia de patologías previas, como la diabetes, la hipertensión arterial y las enfermedades respiratorias crónicas. En cuanto a los niños, aún no se sabe porque es una enfermedad nueva y está en permanente estudio. Lo que sí se sabe hasta ahora es que los niños permanecen asintomáticos, lo cual no quieren decir que no sean portadores, pero permanecen asintomáticos”, finalizó la Secretaria de Salud.

