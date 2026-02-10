El embajador de China recorrió Mar del Plata y se reunió con Neme: «La idea es trabajar juntos»

Wang Wei arribó a la ciudad con una comitiva y se juntó con el intendente en su despacho. También participó de una actividad en la Universidad Nacional de Mar del Plata.

El embajador de la República Popular China en la Argentina, Wang Wei, realizó una recorrida por Mar del Plata y mantuvo una reunión con el intendente Agustín Neme en su despacho en el Palacio Municipal. «La idea es trabajar juntos», aseguró el jefe comunal.

“Es muy significativo para nosotros recibir a una personalidad tan importante en la previa de la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de Mar del Plata”, señaló Neme.

“Siempre es bueno estrechar lazos entre ambas naciones. Mar del Plata ha forjado una historia de grandeza siendo receptiva con todos aquellos que quieran venir a conocerla. Por eso hoy hablamos con el Embajador de acuerdos de hermandad y una proyección a futuro. La idea es trabajar juntos”, agregó.

Wang Wei, por su parte, resaltó la belleza de Mar del Plata y se mostró muy complacido de poder recorrerla, además de desarrollar una serie de actividades protocolares.

Recibí al Embajador de la República Popular China, Wang Wei. Hablamos sobre acuerdos de hermandad y una proyección a futuro para trabajar juntos y fortalecer el intercambio cultural e institucional. Gracias por este encuentro tan significativo en la previa de la celebración de un… pic.twitter.com/rzoZ7i7XmF — Agustin Neme (@agustin_neme) February 9, 2026 Una de ellas fue su visita a la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp). Allí fue recibido por la rectora Mónica Biasone y la vicerrectora Marina Sánchez Herrero, y luego realizó una conferencia magistral.

«En una agenda vinculada a la educación, al conocimiento y a la actividad productiva, recibimos en la Unmdp al embajador de la República Popular China, Wang Wei. El encuentro fortalece el vínculo de internacionalizacion de la Universidad y contribuye a explorar lóneas de trabajo con mirada en la construccion colectiva del conocimiento«, expresó Sánchez Herrero en sus redes sociales.

