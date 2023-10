El Empleado del Mes presenta «Fantasmas»

Tras el lanzamiento del videoclip de su canción «Espías», El Empleado del Mes presenta su nuevo single «Fantasmas». Se trata de una canción que se ubica en el genero Country, y está escrita y compuesta por Nacho Echalecu (El Empleado del Mes), producida por Sebastián Schachtel (Las Pelotas, La Portuaria) y grabada mezclada y masterizada por Santiango Beer, en Let it be Studios.

Es una canción fresca de «acordes mayores» con tintes de country con sintetizadores y teclados modernos que hacen que tenga un sonido particular.

La letra habla de salir de la rumiación y ansiedad, y de todos esos pensamientos y cosas que aún no ocurren -y quizás nunca ocurran-, porque solo se encuentran en nuestra cabeza y no en la realidad.

El empleado del mes es el proyecto solista de Ignacio Echalecu. Nació en pandemia con la necesidad de seguir componiendo a pesar del encierro que eso significó.

En una primera etapa, lanzó tres canciones que se llaman “Espías”, “Fantasmas” y “Americano”.

